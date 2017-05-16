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北流中心舞台離觀眾席僅120公分 議員批不符需求

2017-05-16  22:26

〔記者蔡亞樺／台北報導〕文化部出資、台北市政府委辦的北部音樂流行中心，預計明年完工營運。北市議員王閔生今在議會質詢時指出，北流表演廳的座位席與紐約麥迪遜花園劇場、國家戲劇院等設計類似，採「劇場式座位」，舞台距離觀眾席竟然僅有120公分，批評設計不佳也不符需求，要求文化局重新規畫。

對此，文化局長鍾永豐表示，當初設計時確實未考慮到留設空間，應讓表演的燈光、音響等設備能加進來，市府已開會討論過，將會讓座位第一排往後退，不會影響整體完工時間。

王閔生質詢時秀出北流表演廳座位設計示意圖，並舉例紐約麥迪遜花園劇場、台北國家戲劇院、國家音樂廳座位對照，但王直指，以麥迪遜花園劇場為例，整年只辦4場音樂會，其餘是脫口秀等節目，表示這種設計不太符合流行音樂場地。

王閔生還說，舞台距離觀眾席第一排只有120公分，實在太近，看過演唱會的人都知道，舞台前方一定會留設空間，除了擺放設備，觀眾抬頭看表演也不吃力，質疑文化局想增加觀眾才壓縮距離，希望能修改，才不會「穿著衣服改衣服」。

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  • 北市議員王閔生（右）質疑北部流行音樂中心座位規劃設計不佳。（記者蔡亞樺攝）

    北市議員王閔生（右）質疑北部流行音樂中心座位規劃設計不佳。（記者蔡亞樺攝）

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