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誤打黑心疫苗 仔豬死亡率達3、4成

2017-05-16  21:38

〔記者詹士弘／雲林報導〕仔豬誤施打假藥，死亡率可達3至4成。

雲林縣動植物防疫所長廖培志表示，百靈佳偽藥是由真藥加水稀釋而成，主要成份雖是真藥，但因人工加水時恐有細菌感染，仔豬如施打到有問題的偽藥，死亡率可高達3至4成，較施打正常藥物後死亡率降至3到5%高出許多。

雲林縣農業處長張世忠表示，雲林縣養豬數目前約140萬頭，是全國最大養豬縣，造成仔豬死亡主要有環狀病毒及豬下痢問題，此次出問題的疫苗屬於環狀病毒疫苗，3月有養豬場發現仔豬施打環狀疫苗後仍大量死亡，才通報有關單位，由雲林地檢署灑網追查。

廖培志指出，一般豬場若感染環狀病毒，仔豬死亡率可達1至2成，但如果施打疫苗後，可降低死亡率至3到5%，此次就是有養豬場施打疫苗後，死亡率最高可達4成，所以豬農才會質疑疫苗出問題。

廖培志表示，此次偽藥來自稀釋真正疫苗，通常只會藥效減弱，豬隻施打後應該不會死亡，但因加水過程非在無菌環境中，恐已被細菌感染，仔豬施打後死亡率才會大增，甚至比不施藥還嚴重。

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  • 誤打偽藥，仔豬死亡率可達3、4成。（記者詹士弘翻攝）

    誤打偽藥，仔豬死亡率可達3、4成。（記者詹士弘翻攝）

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