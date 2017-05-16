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台灣學生視力好差 逾8成高中生視力不良

2017-05-16  23:28

〔即時新聞／綜合報導〕台灣學生近視問題日趨嚴重，據主計總處發布指出，105學年國內學生中等以下學校學生視力不良（兩眼裸視視力未達0.9以上）比率為62.9%，高級中等學校更高達80.9%。主計總處分析，這是因國、高中學生課業壓力繁重，加上3C產品普及所致。

主計總處今引述教育部統計，指我國國中及高級中等學校學生因課業壓力繁重，加上3C產品普及，近年其實視力不良比率都偏高，視力不良率已達7到8成。其中，中等以下學校學生視力不良比率為62.9%，比104學年的63.2%下降0.3個百分點，國中學生視力不良率則是73%，高級中等學校則高達80.9%。

若依區域別劃分，則大致照北、中、南、東部及離島地區呈現遞減走勢，北部區域各級學校與東部及離島區域差距，都超過10%，國中學生落差更來到15.7%。如果按性別觀察，105學年中等以下各級學校女生視力不良比率都高於男生，其中國小女生比男生高出1.6%；自國中起，兩性差距則擴增到5%。

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  • 台灣學生近視問題日趨嚴重，教育部統計指出，105學年國內學生中等以下學校學生視力不良比率為62.9%，高級中等學校更高達80.9%。圖為示意圖。（資料照，記者謝佳君攝）

    台灣學生近視問題日趨嚴重，教育部統計指出，105學年國內學生中等以下學校學生視力不良比率為62.9%，高級中等學校更高達80.9%。圖為示意圖。（資料照，記者謝佳君攝）

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相關關鍵字： 國中生 學生 學童近視 視力 視力不良 近視 高中生
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