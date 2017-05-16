外傘頂洲發現活化石鱟 浸泡海水餵吃鮮蚵

遊客在外傘頂洲帶回被稱為活化石的鱟。（記者林宜樟攝）

2017-05-16 20:05

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣東石漁人碼頭觀光漁筏遊客到外傘頂洲遊玩時，發現一對被稱為活化石的「鱟」，原本要帶回飼養，被船公司勸說阻止；這幾天船公司將鱟放在籠中吊掛在海水裡，購買鮮蚵餵食飼養，今天原本要送回外傘頂洲野放。

長期研究「鱟」的嘉義縣生態環境保育協會理事長蘇銀添指出，外傘頂洲環境不適合鱟產卵，經與船公司討論，將交給協會暫時飼養復育及研究。

蘇銀添說，鱟於4億5千萬年前在地球出現，現存2億年前的鱟化石與現在的鱟構造相同，因而被稱活化石；鱟多是公母一對出現，常有人比擬為恩愛夫妻，有夫妻魚之稱，過去台灣西部沿海都有蹤跡，但因生態破壞，現在台灣沿岸幾乎已看不到野生鱟，只有金門還有少量，這對是嘉義沿海今年第一次發現。

天檀觀光漁筏企業社董事長賴先進說，5月13日有觀光漁筏遊客從外傘頂洲帶回一對鱟，表示在沙洲上發現想帶回飼養，但他經營船筏3年多從未看過鱟，知道此生物相當罕見，需要保護，因此請遊客留下。

這對鱟，母的長約60到70公分，公的約4、50公分，屬成年鱟；蘇銀添說，繁殖期時公鱟會攀住母鱟的背部，一同游到沙灘上挖洞產卵，這對鱟應是要到外傘頂洲產卵，但該處沙土較細，經研究其間隙空氣不足，並不適合鱟卵孵化生長。

蘇銀添與中研院合作研究鱟，在布袋鎮設有復育生態池，預定將把這對鱟帶回復育池飼養產卵，明年再進行野放。