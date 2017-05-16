靠指紋辨識才能登入？ 指紋鎖讓臉書不再被看光光

2017-05-16 23:28

〔記者陳炳宏／台北報導〕正崴集團PQI （勁永國際） 「My Lockey - 勁永指紋加密鎖」，今天宣布榮獲由德國iF所辦理的台北國際電腦展創新設計獎（COMPUTEX d&i awards）殊榮，在與來自全球8個國家，數百件頂尖產品的競逐下，獲得評審高度肯定與青睞，其中PQI Key獨家「密碼皮夾」更提供高達50個常用「網站/社群媒體登錄」功能，包括FB、Google、PChome購物、MoMo、博客來等常用平台，簡單設定後，日後上網無需再重新輸入帳號/密碼，省下時間也解決密碼健忘的問題，更不用擔心別人借用電腦後，把所有臉書隱私看光光。

PQI表示，My Lockey最新版本Driver，可向下相容Windows 7 及Windows 8.1，為舊有的個人筆記型電腦或桌上型電腦增加最新生物辨識功能，並規劃在個人資訊管理、企業資安系統佈置及金融服務身份驗證等廣泛性的市場應用佈局，帶給使用者方便性，其應用成本降低而且跨平台整合性能達到大量且快速的更新。

在軟體應用上，PQI Key獨家「密碼皮夾」，從最基本的用指紋密碼做Windows Hello登入功能，只要指尖輕輕感應，不到0.15秒立即登錄完成，大幅降低帳號/密碼被盜取的風險。

而針對日前最夯的WannaCry想哭病毒，PQI也表示，已經規劃相關防護功能，或許某一天電腦要自動安裝勒索病毒時，會自動跳出視窗，要求使用者授權才能安裝，避免用戶不知情情況下，被植入蠕蟲。