力勤賣逾期冷凍豬腸流入南桃投嘉 再罰600萬

衛生局封存力勤販賣到外縣市的過期冷凍豬腸。（衛生局提供）

2017-05-16 21:57

〔記者蔡淑媛／台中報導〕知名進口肉品業者力勤農產公司販賣過期冷凍肉，台中市衛生局6日依違反食安法開罰600萬元，今天再追出力勤分別在去年和今年也賣逾期冷凍猪腸到台南、桃園、南投和嘉義，再開罰萬600，累計罰出1200萬。

衛生局指出，依力勤出貨單發文到各縣市衛，清查力勤販賣過期冷凍肉流向，8日、12日陸續接獲3家下游廠商儲存逾期冷凍豬腸（效期為2016年7月1日），分別在台南市查到70公斤、桃園市20公斤、南投縣320公斤共410公斤，均退回力勤後，衛生局前往封存，而嘉義市一家業者也進貨力勤同批逾期冷凍豬腸，指媒體報導後已自行銷毀690公斤。

衛生局指出，力勤販賣這些逾期冷凍豬腸分別在去年至今年3月賣給中盤商，已有部分再賣出，已被民眾吃下肚，將再持續清查，16日業者也到案說明坦承，衛生局依食安法販賣逾期食品開罰600萬元。

另台南市另一家業者也貯有816公斤不明效期的冷凍軟骨和菊花肉，業者迄今無法提供有效日期。

力勤被離職員工爆料剪標販賣過期肉品，衛生局被外界質疑現場封存1.5萬公斤問題肉品，卻瞞9天後才公佈，本月6日才依查獲貯存、販賣食逾期冷凍豬腸、雞腿，開罰600萬元，局長呂宗學也對延遲公佈，向社會大眾致歉，當時強調初步清查過期肉未流入市面。