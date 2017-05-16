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高雄市府大力推廣 高雄港進出郵輪行程

高雄市府推廣高雄港進出郵輪行程。（資料照，記者黃旭磊攝）

2017-05-16  21:11

［記者黃旭磊／高雄報導］高雄市府邀郵輪業者拜訪公民營事業，推廣高雄港進出旅遊行程。

我國郵輪旅遊人口人數居2016年亞洲地區第二，僅次於中國，高雄市海洋局為拓展高雄港郵輪市場，邀請公主郵輪及代辦旅行社拜訪台電、中華郵政、中華電信、中油、郵輪協會、高雄市公務人員協會等公民營單位，已舉辦28場宣傳說明會。

海洋局長王端仁說，南部民眾對於郵輪旅遊方式陌生，以為需北上基隆或搭機參加國外郵輪，未享郵輪休閒，先承受交通運具之勞，有鑒於此，業者於今年10月開航以高雄作為母港，往返沖繩、宮古島、香港及下龍灣航程。

業者表示，郵輪假期享受美食、海洋，旅客不需大包小包整理行李，只需要慵懶地起床，帶著愉快心情到高雄港就可完成海上、日本、香港或下龍灣旅程，尤其適合年長或行動不便旅客，更適合全家出遊。

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