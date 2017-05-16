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華山為8旬老婦披婚紗 陳奶奶：此生無憾

2017-05-16  21:16

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮縣鳳林鎮有名80歲的獨居奶奶陳錦花，丈夫過世8年來，總是一個人對著倆人合照緬懷過去，更幾度喃喃自語，感嘆「從沒穿過婚紗」，似乎還走不出喪夫痛；華山基金會鳳林天使站今為陳奶奶披上美麗婚紗，還打造老爺爺的立牌陪她走紅毯，讓她看了又驚又喜，直呼「此生無憾！」

華山基金會鳳林天使站自5年前開始陪伴獨居長者陳錦花，時常發現陳奶奶總會看著她與丈夫杜修元的照片喃喃自語，感嘆「年輕時因沒錢，無法和老伴穿上正式西服及婚紗步上紅毯」，相當懷念過往時光。

陳錦花說，老伴很疼她，總捨不得她吃苦，30多年前有了第一台相機後，就常常帶著她出遊拍照，家裡牆壁上掛滿倆人拍的出遊照，看似幸福滿美，但還是遺憾倆人始終沒有一張像樣的婚紗照。

華山基金會花蓮站長林敏說，為一圓陳奶奶穿上美麗婚紗與爺爺走一次紅毯的夢想，近2個月來集結各界愛心人士，從婚紗、婚宴場地到婚禮佈置都有善心業者挹注，還為來不及參與婚禮的爺爺，化身為身著西裝的人形立牌。

老奶奶陳錦花今天特地梳妝打扮，穿上優雅的粉色婚紗，在另20位長輩及愛彌兒幼兒園小花童的帶領下，隨著婚禮進行曲緩緩走上紅毯，並牽起一旁爺爺立牌的手數度拭淚，感謝華山基金會的幫忙，強調已在天上的老伴，一定看得見她現在最美麗的模樣。

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  • 老奶奶陳錦花穿上優雅粉色婚紗，終於一圓與已故老伴杜修元的婚紗夢。（華山基金會提供）

    老奶奶陳錦花穿上優雅粉色婚紗，終於一圓與已故老伴杜修元的婚紗夢。（華山基金會提供）

  • 老奶奶陳錦花梳妝打扮，穿上優雅的粉色婚紗，在小花童的帶領下，隨著婚禮進行曲緩緩走上紅毯。（華山基金會提供）

    老奶奶陳錦花梳妝打扮，穿上優雅的粉色婚紗，在小花童的帶領下，隨著婚禮進行曲緩緩走上紅毯。（華山基金會提供）

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