悲！資源不對等 身障生寒暑假成無依孤兒

鼓勵小朋友課後閒暇多參與戶外活動，是師長的期待與努力目標。（記者張聰秋攝）

2017-05-16 20:31

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣約有4000多位身障學生，享受不到寒暑假教育資源分配！彰化縣議員劉惠娟說，身障生父母需要養家，每到寒暑假，不知道要將孩子托育給誰，因為學習教育或育樂資源，大多給了一般生和資優生，身障生根本享受不到教育資源，也沒有學校老師可照顧，有部分家長只好放棄工作照顧孩子，少了收入又沒有喘息的時間，肩上壓力更重。

劉惠娟指出，照顧身障孩子的家長，身心靈長期處在重大壓力下，許多家長常在賺錢養家、照顧孩子間無法取得平衡，非外人能夠體會，更需要有喘息機會，但在寒暑假1到2個月的漫長長假中，孩子離開學校而不知該如何安排身障孩子的生活，有些父母必須放棄工作，在家陪伴孩子。

教育處長鄧進權說，縣府去年試辦「關懷特殊教育學生假期育樂營」，去年寒暑假全縣共32校開辦、397位身障生受惠，今年擴大開辦，寒假就有13校開辦身障生育樂營、173人受惠，今年暑假已有40校開辦。

鄧進權說，課程包括訓練學生提高精細動作的能力、藉由小遊戲探索、手作體驗和跟普通班同學融合課程，加強理解與認知力，既可讓身障生放假時，不必只能待在家裡，也讓家長有暫時喘息的機會。