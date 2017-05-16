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醫訊》退化性關節炎 嘉義長庚推血小板自體修復法

2017-05-16  21:45

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義長庚醫院推動PRP療法，取以人體自身血液，濃縮製成高濃度血小板，利用內含的生長因子提供自體修復原料，讓組織再生，治療退化性關節炎、肩膀旋轉袖肌腱損傷、網球肘及足底筋膜炎等，效果頗佳。

嘉義長庚醫院副院長林志鴻今天說，坊間許多醫療院所提供PRP治療品質良莠不齊，長庚醫院體系購買高速離心機等設備，可讓血小板濃縮倍數達3倍以上，促進加速修復，並在無菌環境中以超音波輔助精準定位，確保注射位置正確，術後追蹤滿意度達9成以上，長庚體系醫院近一年已累積400個案例。

嘉義長庚醫院骨科主任許維修表示，患者到門診後，會先確定血液狀況是否適合治療，依照血小板數值高低或施打部位來調整劑量，經抽血製備後注射到患部，約經2週恢復期後會有改善，並結合中醫提供術後調養筋骨；此療法為自費療程，費用一次為2萬7000元。

嘉義長庚醫院復健科主任陳凱華說，此療法需搭配復健治療及關節活動，才會更有效益，而血小板功能缺損、有自體免疫疾病者則不適合，建議需請專業醫師評估。

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  • 嘉義長庚醫院骨科主任許維修表示，近一年醫院使用PRP增生療法有不錯效果。（記者林宜樟攝）

    嘉義長庚醫院骨科主任許維修表示，近一年醫院使用PRP增生療法有不錯效果。（記者林宜樟攝）

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相關關鍵字： 健康醫療 嘉義長庚 嘉義長庚醫院 血小板 退化性關節炎
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