林奕含生前專訪影片 檢警看完後這麼說……
2017-05-16 22:59
自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
〔即時新聞／綜合報導〕才女作家林奕含自殺前，曾在專訪中剖析《房思琪的初戀樂園》，這段10分多鐘的影片，引起廣大媒體及網友關注，但檢警透露，內容僅擴大談論「小說」，在林女父母尚未出面協助，案情可說是難以突破。
臉書「Readmoo閱讀最前線」5日PO出林奕含生前接受訪問的影片，畫面中，林奕含形容：《房思琪的初戀樂園》是一個關於女孩子愛上誘姦犯的故事，並以「溫暖的是體液、良莠的是體力、恭喜的是出血、儉省的是保險套、讓步的是人生」，解讀書中溫良恭儉讓的意涵，控訴李國華（書中角色）為不斷誘姦小女生的犯罪者。
根據《蘋果》報導，該段10多分鐘的影片，起初引起媒體、網友關注，但檢警透露，林女在專訪中暢談對《房思琪》一書的看法，與其他網路上的影片無異，對偵辦進度沒有太大幫助，最重要的還是林女父母應出面協助，在此之前，案情可說是停擺、且難以突破。
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