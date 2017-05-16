南市健兒冬季特奧發光 喜獻3金2銀1銅
2017-05-16 20:01
台南選手在冬季特殊奧林匹克運動會獲得佳績，獲市長賴清德表揚，頒發「台南之光」獎盃。（記者劉婉君攝）
［記者劉婉君／台南報導］在奧地利舉行的2017年冬季特殊奧林匹克運動會，台灣代表團參加雪鞋、競速滑冰、花式滑冰及地板曲棍球4項，共獲得16金、11銀、12銅，其中南市選手貢獻3金2銀1銅，今天下午接受市長賴清德表揚。
南市健兒在冬季特奧上發光，康寧大學許秀娟拿下競速滑冰333公尺金牌、777公尺銀牌；新化高工林昱廷在雪鞋400公尺接力勇奪金牌；台南啟智學校吳靜鳳與和順國中施冠宇獲得雙人花式滑冰融合賽分組金牌；台南高商葉政彣、南大附聰許益誠、南大附聰胡志明、新化高工張明豪、北門農工董政宏獲得地板曲棍球銀牌；台南啟智學校程銘哲與東方設計技術學院李亭誼獲得雙人花式滑冰融合賽分組銅牌。今天由黃蜂體育教學城陳柏翰教練及南大附聰教練許柏仁陪同到市府，開心從賴清德手上接過「台南之光」的獎牌。
體育處表示，特殊奧林匹克運動會每2年舉辦1次，夏季與冬季運動會交替舉行，台南的體育選手有機會站上國際運動舞台與其他國家選手競爭，並獲得佳績，是台南之光，也是台灣之光。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- （獨家）傅天穎咬陳子強1年3次 崩潰就醫「別傷害孩子」
- （影音）豬哥亮10歲隱藏版女兒 現身靈堂鞠躬送別
- 勒索病毒剋星曝光 大家搶著找他去上班
- （獨家）豬哥亮招牌「馬桶蓋」 梳髮費超驚人
- 南亞觀察》Naked For Rights 裸體：一無所有的抗爭
- 多情豬哥亮 第4任妻來世不想再嫁他
- 《消失的河流》攝影集 記錄部落返鄉故事
- 垂楊大橋下互動投影2年多未啟用 議員批蚊子館設施
- 樂陞去年每股虧29.45元
- 重逢豬哥亮才3年 謝金晶跪爬哭進靈堂
- 豬哥亮3200萬安家費留給他 么兒謝佑穎曝光
- 司改會議》決設專門機制為無辜者提再審
- 「823砲戰時...」 管仁健怒嗆郝龍斌「父子一起鬼扯」
- 五月天8項入圍最威 準歌后艾怡良7項來勢洶洶
- 網球》釜山挑戰賽「台灣內戰」 盧一哥強壓陳迪開胡
- 北韓:試射成功 可攜核彈頭
- 包養遭拒打爆女子 男出庭辯：她笑我又矮又短...
- 阿里山高山茶春茶競賽 2特等獎出爐
- 第6戰「被偷秒」綠衫軍「怒搶七」
- （圖多）她們全都撞包 但沒人care
- 也是成軍20年 動力火車入圍金曲說話了
- 野兔也會抽菸？ 一張照讓網友嚇傻
- NBA》能讓卡森斯服氣 鵜鶘留下總教練詹崔
- 豬哥亮為安家費賣掉命 最後一筆錢將進帳
- 義女記者連線為難民送暖 下一秒慘遭圍毆...
- 產量少7成 龍眼蜜飆漲1斤360元
- 張軒睿封冷笑話大王 程予希吻戲一見就笑場
- 恐怖小丑突然大笑動起來 大熊嚇到落荒而逃
- 〈圖像心職場〉讓專案合作更順利的方法？
- 越夜越美麗的東港 燈箱電線佈線縣府加固
- 3歲童著色運用光影深淺 網友：這成人組吧
- 台股收盤下跌5.33點 報10031.49點
- 再反抗要內射！ 惡男硬上判刑3年2月
- 司改會議》今討論戒嚴不當判決救濟制度
- 桃園產業聚落完整 鄭文燦︰經濟火車頭
- 洩密案》駁一審判決理由 柯建銘聲傳楊榮宗作證
- 炒柯米專斷獨行 川普與幕僚鬧僵
- 必翔首季財報無法如期交出
- 中國「按讚農場」曝光 1萬支手機綁牆上衝人氣
- 地租大漲吃不消 地上權申請解約已7案
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：南市健兒冬季特奧發光 喜獻3金2銀1銅
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分