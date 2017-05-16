南市健兒冬季特奧發光 喜獻3金2銀1銅

台南選手在冬季特殊奧林匹克運動會獲得佳績，獲市長賴清德表揚，頒發「台南之光」獎盃。（記者劉婉君攝）

2017-05-16 20:01

［記者劉婉君／台南報導］在奧地利舉行的2017年冬季特殊奧林匹克運動會，台灣代表團參加雪鞋、競速滑冰、花式滑冰及地板曲棍球4項，共獲得16金、11銀、12銅，其中南市選手貢獻3金2銀1銅，今天下午接受市長賴清德表揚。

南市健兒在冬季特奧上發光，康寧大學許秀娟拿下競速滑冰333公尺金牌、777公尺銀牌；新化高工林昱廷在雪鞋400公尺接力勇奪金牌；台南啟智學校吳靜鳳與和順國中施冠宇獲得雙人花式滑冰融合賽分組金牌；台南高商葉政彣、南大附聰許益誠、南大附聰胡志明、新化高工張明豪、北門農工董政宏獲得地板曲棍球銀牌；台南啟智學校程銘哲與東方設計技術學院李亭誼獲得雙人花式滑冰融合賽分組銅牌。今天由黃蜂體育教學城陳柏翰教練及南大附聰教練許柏仁陪同到市府，開心從賴清德手上接過「台南之光」的獎牌。

體育處表示，特殊奧林匹克運動會每2年舉辦1次，夏季與冬季運動會交替舉行，台南的體育選手有機會站上國際運動舞台與其他國家選手競爭，並獲得佳績，是台南之光，也是台灣之光。