法輪功成員穿鄒族服飾紐約遊行 阿里山公所譴責

法輪功部分成員穿鄒族原住民服飾，手持中英文「法輪大法在台灣阿里山」在美國紐約遊行，引起我國嘉義縣阿里山鄒族人不滿。（翻攝自「法輪大法明慧網」）

2017-05-16 19:49

〔記者曾迺強／嘉義報導〕法輪功成員在美國時間12日齊聚紐約市，慶祝法輪大法洪傳世界25年，部分成員穿著鄒族原住民服飾，手持「法輪大法在台灣阿里山」布條遊行，引起我國嘉義縣阿里山鄒族人不滿，阿里山鄉公所今天罕見發聲明譴責；台灣法輪大法學會也發表聲明，說明原意希望彰顯我國多元族群特質，造成冒犯感到抱歉，已撤下相關報導。

法輪功數百名成員日前齊聚美國紐約市，部分男性身著紅色長袖上衣、胸衣、後敞褲，頭戴羽飾帽子，女性穿紅藍色上衣、黑色長裙及護腳布，頭戴七彩額帶，隊伍手持黃底藍字「法輪大法在台灣阿里山」中英文對照布條，浩浩蕩蕩在紐約市中心遊行，畫面傳回我國，不少鄒族人相當氣憤，認為在未經告知下，法輪功成員擅自穿上族人傳統服飾，非常不尊重原住民文化，紛向部落長老及公所反映。

阿里山鄉長杜力泉表示，法輪功成員穿著鄒族服裝，易使人誤會「鄒族人信仰法輪功」，已在公所網站張貼聲明啟事表示抗議。嘉義縣議員石信忠說，鄒族人多數信仰天主教或基督教，「鄒族與法輪功沒有任何直接關係」，今天也在臉書貼文說明。

阿里山鄉公所聲明指出，該團體之行徑並未獲得阿里山公務行政部門及任何鄒族部落之同意授權，逕自專擅之不當行為已嚴重打擊阿里山之名聲及戕害鄒族之民族尊嚴，要求向鄒族道歉。

台灣法輪大法學會則在新唐人電視台網站張貼聲明，台灣的學員覺得代表台灣特色的是傳統的原住民族服飾，因此，有數十位學員準備了包括鄒族、阿美族以及排灣族在內的原住民族傳統服飾，希望彰顯台灣的多元族群特質，此事引起部分族群朋友在臉書上的關注與批評，認為侵犯原住民族的權益和尊嚴，對於造成冒犯感到非常抱歉，目前已立即從相關媒體網站上撤下所有相關報導。