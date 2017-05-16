| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
獨家》香港六合彩開出豬哥亮牌 彩迷：顯靈了 PR 獲獎連連！金車噶瑪蘭再締佳績！
 首頁 > 生活

藍議員質疑肉品市場埋暗管排廢水 環保局說分明

2017-05-16  22:30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕國民黨市議員李中岑追究南市肉品市場廢水排放問題，今日她與國民黨團再度質疑肉品市場涉違法埋暗管排放廢水，並出示管線被拆的畫面；她強調，這些「暗管」都是5月11日在議會質詢後下午立刻被拆除，要求環保局將全案移送檢調，並懲處相關人員。

環保局表示，5月11日下午2時前往安南區肉品市場稽查，稽查時現場放流口有廢水排放中，當日肉品市場未營運（未屠宰豬隻），廢水設備運作中，現場於放流口及進流渠採集水樣一組，檢測項目為SS、COD、氨氮、BOD，檢驗結果預計2星期內出示檢驗報告，若放流水超出放流水標準，將依水污染防治法第7條告發處分，依法可處6萬至2000萬元。

環保局並表示，查核該場許可文件內容，發現活性污泥池有1個未標示管線連接至場區後方，該管線現場並未使用，因此也同時責請業者將該管線拆除，業者立即派員將不明管線拆除。

環保局表示，今天也針對李中岑議員質疑肉品市場廢水繞流口排放處附近土壤，進行採集表土約15公分送實驗室分析，分析重金屬計有銅鉛鎘鉻鎳鋅汞砷8項，預計2週內出具檢驗結果，若檢測結果超過土壤污染管制標準，將列管並依法命汚染行為人改善，若超過土壤污染監測標準且未超過土壤污染管制標準，將依法定期監測。

國民黨團批評，南市肉品市場不是第1次出問題，為什麼罰不怕？市府左手拿納稅人的錢，交給右手繳罰款，全都是市民的血汗錢，「要罰應該罰董事長賴清德」，肉品市場連續偷排廢水，一旦事證明確，環保局應勒令停工，以正視聽，這樣才能做典範，民間業者才會服氣。

廣告
  • 環保局要求肉品市場業者拆除不明管線。（環保局提供）

    環保局要求肉品市場業者拆除不明管線。（環保局提供）

  • 環保局要求肉品市場業者拆除不明管線。（環保局提供）

    環保局要求肉品市場業者拆除不明管線。（環保局提供）

  • 國民黨團質疑肉品市場埋「暗管」偷排廢水。（記者洪瑞琴翻攝）

    國民黨團質疑肉品市場埋「暗管」偷排廢水。（記者洪瑞琴翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台南 台南肉品市場 廢水 排廢水 暗管 肉品市場
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧回鍋肉
好清爽✧番茄漬蛤蜊
喝甜湯✧冷凍芋
蛋炒飯要邊壓邊炒？
轉寄

標題：藍議員質疑肉品市場埋暗管排廢水 環保局說分明


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月17日‧星期三‧丁酉年四月廿二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.