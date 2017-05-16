藍議員質疑肉品市場埋暗管排廢水 環保局說分明
2017-05-16 22:30
〔記者洪瑞琴／台南報導〕國民黨市議員李中岑追究南市肉品市場廢水排放問題，今日她與國民黨團再度質疑肉品市場涉違法埋暗管排放廢水，並出示管線被拆的畫面；她強調，這些「暗管」都是5月11日在議會質詢後下午立刻被拆除，要求環保局將全案移送檢調，並懲處相關人員。
環保局表示，5月11日下午2時前往安南區肉品市場稽查，稽查時現場放流口有廢水排放中，當日肉品市場未營運（未屠宰豬隻），廢水設備運作中，現場於放流口及進流渠採集水樣一組，檢測項目為SS、COD、氨氮、BOD，檢驗結果預計2星期內出示檢驗報告，若放流水超出放流水標準，將依水污染防治法第7條告發處分，依法可處6萬至2000萬元。
環保局並表示，查核該場許可文件內容，發現活性污泥池有1個未標示管線連接至場區後方，該管線現場並未使用，因此也同時責請業者將該管線拆除，業者立即派員將不明管線拆除。
環保局表示，今天也針對李中岑議員質疑肉品市場廢水繞流口排放處附近土壤，進行採集表土約15公分送實驗室分析，分析重金屬計有銅鉛鎘鉻鎳鋅汞砷8項，預計2週內出具檢驗結果，若檢測結果超過土壤污染管制標準，將列管並依法命汚染行為人改善，若超過土壤污染監測標準且未超過土壤污染管制標準，將依法定期監測。
國民黨團批評，南市肉品市場不是第1次出問題，為什麼罰不怕？市府左手拿納稅人的錢，交給右手繳罰款，全都是市民的血汗錢，「要罰應該罰董事長賴清德」，肉品市場連續偷排廢水，一旦事證明確，環保局應勒令停工，以正視聽，這樣才能做典範，民間業者才會服氣。
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