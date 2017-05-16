「520我愛你」預約結婚登記 桃園多戶所送好禮

去年桃園戶政「520我愛你」結婚登記，戶所顯得喜氣洋洋。（記者謝武雄攝）

2017-05-16 20:51

〔記者謝武雄／桃園報導〕「520我愛你」成為近年來熱門的結婚登記日，今年520碰到星期六，桃園市政府各戶政事務所開放預約登記，截至今天下午5點已有236對完成預約登記，新人只要在本週五下午3點前完成電話預約即可，各戶所除提供禮品，也設置拍照區，提供各種可愛的道具讓新人拍照。

桃園市政府民政局戶政科長林郁亭表示，各戶政事務所除接受預約外，當天也受理現場登記，但以預約優先，也呼籲新人事先預約，尤其是復興、新屋等偏遠戶政事務所，若無預約結婚登記，當天將不營業受理現場結婚登記。

林郁亭說，即使是南投的新人，結婚登記也可選擇桃園，歡迎新人跨區進行結婚登記，但如果要同時遷戶籍，還是要到戶籍所在地的戶政事務所辦理；此次「520我愛你」結婚登記，各戶政事務所贈送的禮品從巧克力、玫瑰花、對杯、「筷、鏟子好孕餐具組」、「幸福樂桃碗」、「喜米」等，也讓人看得眼花撩亂。