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板橋435藝文特區 從王雪秋的畫裡看「遺棄」

2017-05-16  22:53

〔記者李雅雯／新北報導〕藝術家王雪秋將在5月18日至28日在板橋435藝文特區舉辦個展－「遺棄」，取材自身生命經驗，將思緒揮灑於畫布上。

王雪秋個展－「遺棄」為畢業系列展出中刻劃出心境肖像畫，將過去埋首教甄考試的感受，投射在構圖與顏色中，透過畫面表現出脆弱點，暗指自己當下對生活的悲觀與對未來的期待。

新北市政府文化局表示，王雪秋的作品真實呈現自己準備考試的十五年光景，思緒情感被負面心態佔據時，藉由藝術創作移轉情緒，勇敢正視內心的脆弱；其中作品「鎖上心房」最能呈現出王雪秋敏銳纖細的個性。

「王雪秋個展－遺棄」將在5月18日至28日期間於板橋435藝文特區光復館和華翠館展出。園區內同時展出「國立台灣藝術大學視覺傳達設計學系（所）－陳淑瑛個展﹣never-never land」，歡迎民眾前往欣賞。

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  • 王雪秋個展作品－「鎖上心房」。（新北市政府文化局提供）

    王雪秋個展作品－「鎖上心房」。（新北市政府文化局提供）

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