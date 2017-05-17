台灣「月光潮嬤」 VS. 外國時尚阿嬤部落客

台灣、美國各有兩位潮嬤擁有大批粉絲，美國潮嬤還登上時尚雜誌，為知名大廠做宣傳。（圖擷取自各自臉書與IG）

2017-05-17 10:55

〔即時新聞／綜合報導〕高齡化社會下越來越多「潮嬤」受到關注，甚至受到時尚界推崇成為時尚寵兒，台灣近日有1位「林莊月里」的可愛阿嬤，自稱是88歲的月光仙子，穿著Anti Social Social Club潮衣搭配大Nike Logo短褲，瞬間在網上爆紅。

▲網友發現1位阿嬤上身穿GD常穿愛牌潮衣搭配大Nike Logo短褲，瞬間引起網友關注。（圖擷取自爆料公社）

這位台灣超潮阿嬤竟然還有Instagram！阿嬤在網路上暱稱「88歲的月光仙子」，人老心不老的她，還在IG裡發文表示：「偶不玩菲絲噗科（FACEBOOK）了！昨天有人說年輕人都在玩哀居（IG）啦！阿捏哇馬咩來玩！因絲特格瑞嗯（Instagram）哇災哇災。」讓不少網友們期待阿嬤之後能持續分享穿搭照。

▲現在「月光潮嬤」的粉絲人數快速成長中，但其實國內外還有其它潮嬤，一起來往下看潮嬤界的前輩們。

▲63歲Lyn不只是時尚部落客，更是紐約一所大學的教授；IG粉絲更是超過了20萬人以上，她表示她最愛穿山本耀司、三宅一生、川久保玲的服裝，因為這些品牌的衣服非常舒適，而且不分年齡，永不過時。（圖擷取自iconaccidental ig）

▲美國還有另外1位86歲的阿嬤-溫格（Baddie Winkle），因為時常在社群網站上傳各種自拍照而成為網紅，她的Instagram粉絲更是高達300萬人，還有潮服廠商請她代言，就連拍攝泳裝照溫格都架式十足。

▲台灣還有另外1位潮嬤，紅到連歌手徐佳瑩都成為她粉絲，80幾歲的邢黃滿金，每天都在自己的臉書上發自拍照，而她的貼文也都非常「狂」，最經典的就是罵人「頭殼壞掉」，目前也超過23萬人追蹤她，普通的一件事，在她的描述下，變的十分有趣，貼文馬上吸引超多網友留言按讚！