經痛熱敷沒有用？專家：一定要敷到「兩個部位」才有效！

2017-05-16 19:10

〔iStyle頻道／綜合報導〕經痛絕對是所有女孩的夢魘，痛到地上打滾，無法上班、上課，平常除了忌吃生冷食物，喝中藥補身外，多半還會用熱敷舒緩，不過到底該敷哪邊才有效果？根據「美レンジャー」報導，藥師建議，熱敷時把毛巾放在兩個位置最有效。

1、肚臍周圍偏下腹位置：這裡是消化系統到婦科系統的位置，在此處熱敷能促進血液循環，使腹部平滑鬆弛，達到舒緩疼痛的效果，不過要注意別讓毛巾變涼了，可以透過衣服蓋住毛巾，或手覆在毛巾上減少熱氣散發。

2、背部八髎穴：八髎穴共有8個點，在屁股上方，外八沿線，背部骶骨位置，這部位影響著女性婦科，當你覺得腰部腫脹不堪，或是經痛時，把熱毛巾貼上熱敷就能舒緩不適。

不過藥師提醒，若是疼痛與平常時不同，已經到了忍受不了的狀態，一定要先去看醫生，檢查一下身體健康會比較好。