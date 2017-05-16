大埔張藥房「蓋回來」 府方表欣慰

2017-05-16 19:08

〔記者鍾麗華／台北報導〕總統蔡英文與行政院長林全都曾承諾要把大埔張藥房「蓋回來」。在總統府副秘書長姚人多協調下，希望趕在520總統就職週年前宣布，做為執政週年實踐公平正義的政績，而內政部今天也舉行記者會說明張藥房原地重建的進度，並表示最快明年6月就可遷入，對此，總統府表示欣慰。

姚人多表示，蔡總統很重視大埔原地重建的承諾，行政院在這段時間也由內政部負責此案，針對相關法令過程釐清，並協助完成原地重建的目標。府方感謝內政部長葉俊榮這段時間以來親自召集相關會議，今天雙方已同意確定和解，大埔得以原地重建的目標也確定往前一步，「我們表示欣慰」。