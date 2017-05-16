超市粽子55％漲價 政院：全力穩定端節物資

2017-05-16 21:57

〔記者李欣芳／台北報導〕端午節將至，行政院關切物資供應情況，今天由副院長林錫耀召開「穩定物價小組」會議，責成農委會等相關機關密切掌握市場供需價量情形，全力調節農產品供量，並持續關注相關物資市場行情，若發現異常情形，應即時查處。不過，行政院消保處就今年量販店與超市、便利商店的粽子價格進行訪查，與去年相較，4成5價格持平或下跌，5成5漲價，價格調漲者中7成漲幅在10%以內，漲幅不大。

消保處表示，主要漲價原因多為原物料價格上漲。至於粽子原料近6成7價格持平或下跌，約3成價格上漲，漲幅約在1-2成間，主要係因季節性需求，或氣候因素產量減少所致。消保處呼籲消費者，粽子價格差異大，且各通路均分別有推出促銷措施，提醒消費者可充分比價、聰明消費。

由於包粽子所需的豬肉，批發價豬肉價格近來大漲，農委會在會中表示，近期豬源確實短缺，為穩定生鮮豬肉供需，該會已於5月8日召開「研商穩定毛豬產銷106年5月中旬休市事宜會議」，採取以下措施：增加5月15日（星期一）為休市日，並將當天休市日約2萬3000頭豬源，移至供應母親節與端午節所需，另並調配6月3萬頭豬源於5月提前出豬，及掌握冷凍豬肉進口情形，應可滿足消費需求。

對於媒體報導黑心疫苗造成豬價上漲，農委會副主委陳吉仲表示，小豬如下痢需要施打疫苗，但有些業者製造不合格疫苗，導致施打後肉豬育成率降低，惟此部分佔比甚低，影響尚屬有限，主因還是去年颱風、氣溫等因素所引發豬隻繁殖減量所致。