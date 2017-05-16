| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
明天高雄4區水壓降低8小時 影響52653戶用水 PR 獲獎連連！金車噶瑪蘭再締佳績！
 首頁 > 生活

超市粽子55％漲價 政院：全力穩定端節物資

2017-05-16  21:57

〔記者李欣芳／台北報導〕端午節將至，行政院關切物資供應情況，今天由副院長林錫耀召開「穩定物價小組」會議，責成農委會等相關機關密切掌握市場供需價量情形，全力調節農產品供量，並持續關注相關物資市場行情，若發現異常情形，應即時查處。不過，行政院消保處就今年量販店與超市、便利商店的粽子價格進行訪查，與去年相較，4成5價格持平或下跌，5成5漲價，價格調漲者中7成漲幅在10%以內，漲幅不大。

消保處表示，主要漲價原因多為原物料價格上漲。至於粽子原料近6成7價格持平或下跌，約3成價格上漲，漲幅約在1-2成間，主要係因季節性需求，或氣候因素產量減少所致。消保處呼籲消費者，粽子價格差異大，且各通路均分別有推出促銷措施，提醒消費者可充分比價、聰明消費。

由於包粽子所需的豬肉，批發價豬肉價格近來大漲，農委會在會中表示，近期豬源確實短缺，為穩定生鮮豬肉供需，該會已於5月8日召開「研商穩定毛豬產銷106年5月中旬休市事宜會議」，採取以下措施：增加5月15日（星期一）為休市日，並將當天休市日約2萬3000頭豬源，移至供應母親節與端午節所需，另並調配6月3萬頭豬源於5月提前出豬，及掌握冷凍豬肉進口情形，應可滿足消費需求。

對於媒體報導黑心疫苗造成豬價上漲，農委會副主委陳吉仲表示，小豬如下痢需要施打疫苗，但有些業者製造不合格疫苗，導致施打後肉豬育成率降低，惟此部分佔比甚低，影響尚屬有限，主因還是去年颱風、氣溫等因素所引發豬隻繁殖減量所致。

廣告
  • 行政院消保處就今年量販店與超市、便利商店的粽子價格進行訪查，與去年相較，4成5價格持平或下跌，5成5漲價，價格調漲者中7成漲幅在10%以內，漲幅不大。示意圖。（資料照，記者潘自強攝）

    行政院消保處就今年量販店與超市、便利商店的粽子價格進行訪查，與去年相較，4成5價格持平或下跌，5成5漲價，價格調漲者中7成漲幅在10%以內，漲幅不大。示意圖。（資料照，記者潘自強攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 政院 端午節 粽子
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧回鍋肉
好清爽✧番茄漬蛤蜊
喝甜湯✧冷凍芋
蛋炒飯要邊壓邊炒？
轉寄

標題：超市粽子55％漲價 政院：全力穩定端節物資


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月16日‧星期二‧丁酉年四月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.