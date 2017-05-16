內政部長：張藥房最快明年6月還地重建

大埔張藥房將原地重建，最快明年6月可完工入住。（記者許展溢攝）

2017-05-16 19:19

〔記者鄭鴻達／台北報導〕苗栗大埔開發案經多方多年協調後今簽訂和解書草本。內政部長葉俊榮表示，已與黃福記、朱樹等達成換、購地協議，張藥房部分則將原地歸還、重建，約200萬元的重建與賠償費用，將由苗栗縣府及內政部共同承擔，最快明年6月可完工入住。

苗栗縣政府在縣長劉政鴻主政期間，於2009辦理新竹科學園區竹南基地開發案（又稱大埔開發案），後續引發張藥房等強拆衝突，張藥房主人張森文不久後離奇意外身亡，該強拆案造成社會不小的關注及抨擊，後續的爭議處理，也讓接任的徐耀昌縣府相當頭疼。

內政部長葉俊榮、營建署長許文龍、大埔案當事人朱樹家人、黃福記家人、張森文遺孀彭秀春、立委林淑芬、政大教授徐世榮、民間團體代表林子凌等人，今下午就大埔案後續處理，於內政部會議室召開協議密集討論，最終達成協議，簽訂初步的和解書草本。

葉俊榮表示，今日下午與大埔案當事人就土地歸還、重建程序達成協議，並簽訂和解書草本，此代表經歷諸多困難後，終將土地及人的尊嚴都找回來，盼在此基礎下繼續推動，作為政府未來處理的警惕及案例，更代表政府追求居住正義過程中，能用最大誠意及溝通。

葉俊榮指出，還地重建牽涉到都市計畫變更，每個環節都須合乎法律及程序，經內政部與苗栗縣府多次協調，以及當事人、關心的立委及民間團體等支持，未來當事人將對縣府撤回訴訟，並將在經過內政部、苗縣府二級二審後，盡快歸還土地並著手原地重建。

葉俊榮表示，將都市計畫道路用地變更回私有地後，黃福記、朱樹家會以土地調整方式，張藥房則以原地重建為原則，估計可蓋到三層樓高，相關重建、賠償費用約200萬元，將由苗栗縣府與內政部「負連帶責任」，最快明年6月可完成重建，他也會與大家一起去祝福。

葉俊榮語帶委婉地說，過去大埔案是「程序上的粗魯」所造成的土地不正義，對土地正義恢復，該走法律程序的還是要走，如此才符合居住正義的理念，此過程也讓大家理解程序正義的重要，若沒照程序來，「要用多少力氣才能恢復」，付出的代價也更為複雜。

媒體問總統府副秘書長姚人多是否居中協調，葉俊榮強調「所有關心的人都有參與」，包括立委林淑芬、蔡培慧、律師熊依翎、徐世榮等，總統蔡英文也對此表達關切，因此才請副秘書長來瞭解，過去每場討論會，都是秉持讓各方都能了解的態度。