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學校好漂亮 聖約翰科大開放校園讓你拍婚紗

聖約翰科技大學降臨堂，是新人拍攝婚紗取景的首選。（聖約翰科技大學提供）

2017-05-16  20:22

〔記者李雅雯／新北報導〕聖約翰科技大學校園內有多個適合攝影取景角落，教堂、林蔭大道、靜波湖等景緻，更是常是新人拍攝婚紗的首選，不少劇組拍攝廣告或MV，也會將這些點列入。聖約翰科技大學開放校園戶外區域讓新人拍婚紗，也歡迎民眾走訪校園。

聖約翰科技大學學務處課外活動指導組長賈大齡表示，經常接到畢業校友來電詢問返校拍婚紗申請流程，降臨堂、聖瑪利亞路上的林蔭大道、靜波湖、觀海亭、自強運動公園（操場）等都是詢問度相當高的戶外區域。

今（106）年適逢聖約翰科技大學50週年校慶，特別舉辦了「校園甜蜜婚紗攝影展」，由畢業校友提供婚紗照展出，另也讓愈多人知道校園內的拍攝熱點；也歡迎有興趣的畢業校友或民眾到訪聖約翰科技大學拍攝婚紗，校方開放校園戶外各個區域，免費提供新人入內取景。

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  • 校園內的聖瑪利亞大道。（聖約翰科技大學）

    校園內的聖瑪利亞大道。（聖約翰科技大學）

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