14年前爆發SARS疫情 這些人為台灣人犧牲殉職

和平醫院在當年傳出SARS疫情後，持續進行人員淨空工作，醫護人員將多位非SARS重症病患移往他院治療。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-05-16 22:28

〔即時新聞／綜合報導〕距離台灣爆發SARS疫情已過去14年，當年有數名醫師及護理師在照顧病患的過程中殉職，其中一名高雄長庚醫院的醫生林永祥則是在2003的今日過世，有醫美網站為此發文紀念這些在第一線殉職的人員。

《MedPartner 美的好朋友》是由一些醫師共同成立的網站，該網站常推廣醫美常識，不過他們昨晚在臉書分享，紀念SARS事件殉職醫護人員的訊息。內文中提到，2003年爆發SARS後，包含醫師、護理師、醫院清潔環保員、消防隊救護隊員等人員在內，台灣共有11人在當年殉職，而這些的名字是應當被記住的。他們在該篇文章底下也列出這些人的名字以及殉職的日期。

文中也提到，最早發現SARS病毒的是醫師卡羅．歐巴尼（Dr. Carlo Urbani），當年他發現後就立刻透過世界衛生組織向全球發出警訊，並持續奮不顧身在第一線救治病人，全力協助防堵疫情擴散，但他在當年也因遭到感染，於3月29日在曼谷過世，享年47歲。

面對這些犧牲的同業，《MedPartner 美的好朋友》表示，如果有一天換他們要面對這樣的疫情，期許自己也能帶著習得的知識和技術，大步向前，做好醫師該做的事，不想其他。

SARS事件殉職醫護人員︰

林永祥 / 高雄長庚醫院內科醫生

2003年5月16日殉職

陳靜秋 / 台北和平醫院護理長

2003年5月1日殉職

陳呂麗玉 / 台北和平醫院清潔環保員

2003年5月3日殉職

胡貴芳 / 台北仁濟醫院護理師

2003年5月7日殉職

林佳鈴 / 台北和平醫院護理師

2003年5月11日殉職

郭國展 / 台北市政府消防局第三救災救護大隊

延平分隊救護隊員

2003年5月15日殉職

林重威 / 台北和平醫院醫生

2003年5月15日殉職

鄭雪慧 / 台北和平醫院護理部副主任

2003年5月18日殉職

楊淑媜 / 台北和平醫院護理書記

2003年5月28日殉職

蔡巧妙 / 台北和平醫院醫檢師

2003年6月13日殉職

簡惠珍 / 台北榮民總醫院護理長

2003年10月13日殉職

（ 插管後成植物人，6 個月後於家中過世 ）

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