雙軌訓練旗艦計畫變相「廉價勞工」？南市要查

2017-05-16 20:36

〔記者洪瑞琴／台南報導〕雙軌訓練旗艦計畫變調？副議長郭信良今日在議會質詢指出，他接獲參加雙軌計畫的學子陳情，每周六、日到餐廳「擦桌椅」，1天上班12小時，時薪130元，如同「廉價勞工」無法學以致用，因為是合作計劃，擔心中途放棄就拿不到畢業證書。

市長賴清德答詢表示，若雙軌訓練旗艦計畫學生淪為廉價勞工，是嚴重事態，將請勞工局與勞動力發展署雲嘉南分署加強查察，也盼望社會勿因個案而對雙軌訓練旗艦計畫失去信心。

「雙軌訓練旗艦計畫」是由勞動力發展署補助學生一半學費，學生在求學過程中，每週2天在校上課，3至4天在企業訓練，大幅減輕學子家庭的經濟負擔，立下產、官、學、訓合作創新模式。

南市工商發展投資策進會總幹事王建民表示，南市5年來共有25家廠商展現企業責任，願意幫學生支付4年另1半的學費，已有1155位學生參加計畫受惠，以去年畢業的65位訓練生中，有6位考上研究所，20位留任原公司，15位錄取其他理想職務，其餘服役中。

郭信良指出，據大學生向他投訴，4年來接觸的只有外場服務，周六、日上班超過12小時，只領最低時薪130元，而且周六、日沒有加班費，學生憂心解約的話，學業得重頭開始，讓他們進退兩難，他呼籲政府正視問題，若學生被當廉價勞工，無法學得一技之長，政府美意打折扣。

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署表示，將盡速瞭解實情，針對事業單位安排實地訪視及加強稽查，經查證屬實未符合規定，限期改善，屆期未改善，追繳已撥付補助費，並自處分日起2年內不受理該單位申請該署相關職業訓練計畫。