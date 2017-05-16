| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
俄國氣爆意外炸毀建築物外牆 已釀2死8傷 大樂透、今彩539 開獎囉！ PR 獲獎連連！金車噶瑪蘭再締佳績！
 首頁 > 生活

雙軌訓練旗艦計畫變相「廉價勞工」？南市要查

2017-05-16  20:36

〔記者洪瑞琴／台南報導〕雙軌訓練旗艦計畫變調？副議長郭信良今日在議會質詢指出，他接獲參加雙軌計畫的學子陳情，每周六、日到餐廳「擦桌椅」，1天上班12小時，時薪130元，如同「廉價勞工」無法學以致用，因為是合作計劃，擔心中途放棄就拿不到畢業證書。

市長賴清德答詢表示，若雙軌訓練旗艦計畫學生淪為廉價勞工，是嚴重事態，將請勞工局與勞動力發展署雲嘉南分署加強查察，也盼望社會勿因個案而對雙軌訓練旗艦計畫失去信心。

「雙軌訓練旗艦計畫」是由勞動力發展署補助學生一半學費，學生在求學過程中，每週2天在校上課，3至4天在企業訓練，大幅減輕學子家庭的經濟負擔，立下產、官、學、訓合作創新模式。

南市工商發展投資策進會總幹事王建民表示，南市5年來共有25家廠商展現企業責任，願意幫學生支付4年另1半的學費，已有1155位學生參加計畫受惠，以去年畢業的65位訓練生中，有6位考上研究所，20位留任原公司，15位錄取其他理想職務，其餘服役中。

郭信良指出，據大學生向他投訴，4年來接觸的只有外場服務，周六、日上班超過12小時，只領最低時薪130元，而且周六、日沒有加班費，學生憂心解約的話，學業得重頭開始，讓他們進退兩難，他呼籲政府正視問題，若學生被當廉價勞工，無法學得一技之長，政府美意打折扣。

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署表示，將盡速瞭解實情，針對事業單位安排實地訪視及加強稽查，經查證屬實未符合規定，限期改善，屆期未改善，追繳已撥付補助費，並自處分日起2年內不受理該單位申請該署相關職業訓練計畫。

廣告
  • 南市副議長郭信良質詢指出，接獲大專生陳情參加雙軌訓練計劃，變相淪為「廉價勞工」。（記者洪瑞琴攝）

    南市副議長郭信良質詢指出，接獲大專生陳情參加雙軌訓練計劃，變相淪為「廉價勞工」。（記者洪瑞琴攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 廉價勞工 賴清德 郭信良 雙軌訓練旗艦計畫
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧回鍋肉
好清爽✧番茄漬蛤蜊
喝甜湯✧冷凍芋
蛋炒飯要邊壓邊炒？
轉寄

標題：雙軌訓練旗艦計畫變相「廉價勞工」？南市要查


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月16日‧星期二‧丁酉年四月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.