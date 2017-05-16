新北緊急救護智慧化 OHCA康復出院率逾7％

2017-05-16 20:54

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市105年救護案件高達19萬2000多件，平均每3分鐘就有1件，近年緊急救護導入智慧化，除建置行動急診室，今年更研發緊急救護智慧系統，未來民眾撥打119申請救護車時，可比對患者身份，得知過去病史，並推動電子化救護紀錄表，縮短患者治療等待時間，提升救護效率。

消防局長黃德清指出，新北市自99年升格以來，緊急救護案從14萬6000多件增加到19萬2400多件，市府推廣全民CPR，增加高級救護技術員（EMPT）培訓，添購進階救護器材，並與各醫療院所合作，建置行動急診室，由專業駐院醫師線上指導救護工作，使到院前停止呼吸心跳（OHCA）患者的康復出院率從99年3.1%提升到105年7.03%。

市長朱立倫說，目前新北市EMPT提高至478人，緊急救護工作不僅是人員增加，還包括設備提升，特別是成立行動急診室，現在OHCA出院康復率提升到7.03%，等於每年多救回93條人命，超越美國紐約市、日本、韓國等，向世界頂尖的美國西雅圖市8.1%急追。

消防局緊急救護科股長謝伯毅說明，今年規劃建置緊急救護智慧系統，民眾撥打119申請救護車，可依來電號碼與地址，自動比對患者身份，得知過去病史、禁忌史、過敏史等，供急救人員準確執行救護處置，正蒐集近5年約90萬筆資料建置，未來開發APP軟體，民眾自行輸入個人醫療資訊，擴大服務範圍，預計明年起上線。

此外，明年將推動電子化救護紀錄表，即時將患者傷勢或病況上傳雲端資料庫，在患者到達醫院前，院方同步接收患者資訊，縮短治療等待時間，降低救護執行風險。