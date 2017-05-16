少女當了13年黑戶 一句「爸爸我想上學」終於…

2017-05-16 20:12

〔記者李雅雯／新北報導〕新北市13歲少女因為父母未報戶口，13年來未享健保、未入國民教育；一句「爸爸，我想去上學」，讓父親始卸下心房，向地方民代求助，開啟各項機制運作的契機。少女現已就近入學，就讀六年級，很適應學校生活，今天在體育課上，有了從小到大的第一次游泳體驗。

該名少女由於父親早年背負百萬債務，擔心拖累孩子，女兒出生後就未報戶口，讓孩子成為俗稱的「黑戶」，全民健保、國民教育等各項資源都放棄。儘管孩子未入學，父親仍每個月掙錢讓孩子上安親班，學習注音、國字、算術等課程。

「我早上8點到下午4點就去安親班」，該名少女說，先前去安親班的時間只有上午，班上只有一位偶爾來的同學，就沒有其他同學了；後來調整安親班時間，有了要好的朋友；幼兒園畢業後，其他同學都去上小學，唯獨自己沒有，第一次和爸爸說「想去上學」，爸爸只說了「再看看」；「學校很好玩，還有很多好朋友，媽媽也希望我和表姊一樣有好的學歷」。

少女的同學說，已經和少女認識了6年，打從國小一年級就在安親班知道彼此，兩個人也常去彼此的家中玩，最喜歡一起討論漫畫，常常和少女說「妳和妳爸爸說讓妳來學校啦」，最想要的就是兩個人可以一起上、下學，沒想到這件事成真了。問到這可以算是一個小願望嗎？少女同學滿是笑容地說：「對呀，我一直希望我們可以一起去學校、走回家」。

校方表示，以該名少女的年齡，理應進入國中就讀，考量銜接課程，目前先安插在國小，且特別安排她在有安親班熟識同學班上，少女和同學間相處很融洽，也很適應學校生活；課業上，少女程度算中上，在數學方面有弱了些；看得出來她有很大的學習熱忱，會傾力相助。

新北市政府民政局戶政科長顏耀明指出，未報戶口、沒有身分就不能使用健保，看醫生要自費；明明到了入學年齡也不能就學，育兒津貼、生育獎勵金等也都無法領取；根據戶籍法，未按規定時間完成報戶口會有罰鍰，該案已超過應申報時間181天，可罰900元；現在舉凡醫院診所出生的孩子，院方都會通報衛生福利部；部裡再依戶政資訊系統通報各戶政事務所，讓戶政事務所可催促、勸告完成報戶口，若超過勸導時間仍未完成，各戶政事務所可以代為命名新生兒，申報戶口。

新北市政府社會局兒童少年福利科長劉倩如表示，該案父母未申報戶口，導致兒少權益上的受剝奪，在就醫、就學部分較明顯，根據社工家訪紀錄，可以理解此案父母的動機並非惡意，他們對於孩子有充分照顧，唯在法治概念上有些不足，在輔導過程中，也盡量提供一些求助管道，讓他們理解各個困難都是可尋求援手。

新北市政府教育局副局長黃靜怡說，了解該案後就已介入協助，目前已為個案安插進入學校班別，持續關注其學習狀況中。