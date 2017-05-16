學校成排綠樹修成「柱子」 民眾直呼太誇張
2017-05-16 19:59
水里民和國中修剪成排校樹，卻因修成光禿禿的「柱子」引發議論，近日則在雨水滋潤下，被修剪的校樹已陸續萌發新芽。（記者劉濱銓翻攝）
〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣水里鄉民和國中校舍旁有20多棵成排的桃花心木校樹，惟長期缺乏經費修剪，綠樹愈發高大影響採光，大量落葉則是堵塞排水，造成屋頂漏水，為此學校雇請廠商修剪矮化，只是校樹修剪完卻成了光禿禿的「柱子」，讓民眾直呼太誇張，認為校方修剪過度。
民和國中早期在教室旁栽種20多棵桃花心木，該樹種垂直生長的特性讓校樹高挺且充滿綠意，惟7、8年來因缺乏經費修剪，長到10公尺的校樹卻因大量落葉阻塞屋頂排水，造成教室天花板與走廊漏水，而成排的校樹位處教室旁，也影響採光與通風，不僅學生白天上課就得開燈，排風扇也得經常開啟，相當不節能，加上高大綠樹與落葉也影響鄰宅的排水，校方才決定修剪。
校方表示，校樹修剪都有報請縣府教育處，農業處也有派員會勘，經縣議會同意後才雇工修剪，只是樹勢實在太高大，為了日後的管理，才在廠商建議下修剪到剩4米的高度，除維持主幹外，日後也能讓樹木能維持綠意。
校方強調，高大校樹因影響教學環境的採光與通風，甚至造成嚴重漏水，才會進行大規模修剪，而近來校樹也因雨水滋養陸續長出新芽，未來則會勤於修枝，減少樹木垂直生長，保留側枝萌發綠意，維持妥適的校園環境。
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