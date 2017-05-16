遊客爆胎冏受困 塔塔加警神換胎獲表揚
2017-05-16 20:49
遊客到玉山塔塔加旅遊卻遇上車輛爆胎，保七第六大隊塔塔加小隊獲報前往協助脫困，近日則收到受助民眾致函感謝。（記者劉濱銓翻攝）
〔記者劉濱銓／南投報導〕近來天氣日趨炎熱，吸引不少遊客到玉山塔塔加園區避暑旅遊，惟隨著遊客人數變多，民眾通報道路救援也跟著增加，日前就有遊客到塔塔加遊玩，卻因車子輾過石頭導致破胎受困，所幸經保七第六大隊馳援換胎後才及時解圍，而近日受助民眾則是特別致函，感謝警方熱心協助，讓值勤的員警相當振奮。
保七第六大隊表示，受助民眾其實是台灣銀行的1名張姓經理，一行人從嘉義出發，開車到阿里山、塔塔加及新中橫旅遊，卻在半路爆胎動彈不得，才通報請塔塔加小隊救援，而值勤同仁到場則以千斤頂等工具拆胎、換胎，協助張員一行人脫困，原本只是單純的為民服務案件，沒想到後來卻意外收到感謝信，讓值勤同仁相當開心，也獲得表揚鼓勵。
警方也說，塔塔加地處偏遠，遊客車輛發生拋錨時有所聞，像是未關大燈導致車輛無法啟動、車輛鑰匙反鎖車內，或是輪胎碾壓銳利石塊爆胎，甚至駕車不慎滑落邊溝，每年都會受理約30起，由於許多民眾不諳排除車輛拋錨，同仁也因此練就一身換胎、接電等故障排除的本領，時值山區旅遊旺季，也提醒民眾注意山區天氣、路況，並應多留意車況，才能避免發生拋錨「顧路」的窘況。
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