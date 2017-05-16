台中平均薪資六都最低？議員：市府拚經濟拚到哪裡

2017-05-16 20:36

〔記者張菁雅／台中報導〕國民黨議員張廖乃綸、李中今天提出多項數字表示，台中港國際郵輪停靠量創新低、海空雙港入出境旅客人次下降，均反映出台中經濟不好，因為經濟差，台中市去年平均薪資是六都最低，甚至還比不上連江縣、金門縣。

張廖乃綸表示，市長林佳龍頻頻出國招商，目前卻只有日本三井集團在台中港投資25億元興建Outlet，而台中港申請停靠的國際郵輪2015年有68艘，旅客9.4萬人次，去年降為10艘、1.6萬人次，今年只剩下2艘，可能連1萬人次都不到，創歷年來新低，市府說要拚經濟究竟拚到哪裡？

李中也說，台中機場105年入境人次較104年減少4.29％，出境減少3.75％，今年1至3月，入境、出境分別較去年同期減少14.23％、15.66％；台中港數字更是觸目驚心，105年入境、出境分別大幅衰退52.12％、45.74％，今年前3月則分別衰退11.14％、45.16％。這些數字除反映台中經濟發展不好外，更令人憂心會影響三井投資案。

張廖乃綸進一步指出，經濟不好，勞工薪資也受影響，根據勞動部公布105年勞退新制提繳概況顯示，台中市平均薪資是3萬771元，全國排名13，不但低於全國平均數3萬6825元，還是六都最低，甚至輸給苗栗縣、雲林縣，連離島的連江縣、金門縣都比台中市高。

對於平均薪資，勞工局解釋，勞動部統計資料僅採用勞退新制數字，而台中市約有130萬工作人口，並非所有人均採勞退新制，加上許多自營作業者未提繳勞退，若單以新制計算平均薪資，無法窺見全貌；而「家庭收支調查」包含家庭成員的各類型所得，且不限行業別，更能呈現實際收入情形。

勞工局指出，根據主計總處104年家庭收支調查報告，台中市家戶平均每人可支配年所得為31萬1948元，六都排名第3，且較103年進步，顯示收入水準持續成長。