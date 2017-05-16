農藥巴拉刈將禁用 屏縣紅豆產業首當其衝
2017-05-16 18:38
屏東紅豆田收成前乾燥過程，普遍使用巴拉刈作為「落葉劑」，一旦禁用，對豆農衝擊不小。（記者李立法攝）
〔記者李立法／屏東報導〕農委會最快7月就會宣布禁用農藥巴拉刈，這對普遍使用巴拉刈作為「落葉劑」的屏東縣紅豆產業，將是不小的衝擊，萬丹鄉農會總幹事張枝烈認為，若改用其他農藥替代，恐加重豆農成本負擔，希望政府能做好配套措施。
農委會防檢局去年針對劇毒性農藥巴拉刈實施代噴制度後，屏東境內農政機關及各農會力推氯酸鈉作為落葉劑的替代品，但不少豆農質疑成本較高的氯酸鈉，效果欠佳且不見得對土地較為友善，認為政府不該為了自殺問題，牽連農業用藥問題。
防檢局長黃㯖昌最近常在臉書回應農友的疑慮，巴拉刈的農藥殘留容許量為0.2ppm，氯酸納則是免訂殘留容許量，但價格比巴拉刈高，防檢局在禁用前，會做好相關因應措施。
萬丹鄉紅豆種植面積近1千8百公頃，是國內紅豆主要產地，禁用巴拉刈將對當地豆農造成不小衝擊，萬丹農會總幹事張枝烈擔心紅豆產業將受到影響，因去年進口紅豆數量超過3千公噸，比前年增加近1千噸，本土紅豆價格受到壓縮，改用其他農藥當落葉劑，將增加生產成本，這對本土紅豆是雙重打擊，政府應採取如農藥補貼及減少進口紅豆等配套措施。
高雄區農業改良場表示，豆農習慣使用落葉效果比較快的巴拉刈，對於效果比較慢一點的氯酸鈉還無法適應，其實氯酸鈉作為紅豆落葉劑的成效並不差，且安全性較高，廣泛使用後，價格便會壓低。
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