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梅雨有5大特徵 鄭明典告訴你…

中央氣象局科技中心主任鄭明典在臉書上發科普文，提出梅雨的五大特質供網友參考。（資料照，記者陳志曲攝）

2017-05-16  22:23

〔即時新聞／綜合報導〕近日時序進入梅雨季，全台各地溼答答。中央氣象局科技中心主任鄭明典在臉書上發科普文，提出梅雨的五大特徵供網友們參考。

根據鄭明典臉書表示，從1981到2010年西部年雨量表上可以看出，梅雨來臨時降雨量將會出現一波顯著而集中的高峰。鄭明典引用專家學者們整理出來的研究，分別是連續性、降雨量、持續性降雨機率、西半部與東半部的豪雨機率差和氣溫，這五個面向。

具體而言，鄭明典表示，這五個特徵分別是：
1. 常有連續性降雨，並夾帶雷陣雨。
2. 降雨量僅次於颱風時期。
3. 持續性降雨機率是全年最大值。
4. 西半部豪雨機率為東半部2至4倍，以台南至阿里山一帶機率最高。
5. 由於持續性降雨，而使氣溫有時不但不隨接近夏季而上升，及而有下降或平穩趨勢。

由於近年天候異常，鄭明典日前也曾表示，目前的梅雨型態不再是綿綿細雨下不停，而是雨期短、雨量集中，呈現一波下完的型態，並不足以發霉。而台灣全年大約有19%至33%的雨量是集中在5、6月梅雨期，梅雨帶來的豐沛降雨跟颱風一樣重要。

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