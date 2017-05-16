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現在「尚青」 蘇澳漁會推五星級黑鮪料理

黑鮪肢解秀。（記者江志雄攝）

2017-05-16  18:30

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣蘇澳漁民1個月來捕獲216尾黑鮪，蘇澳區漁會統籌集資購買一尾黑鮪，今天委由五星級飯店大廚，做成各式黑鮪料理，免費讓饕客大快朵頤，盼刺激買氣，拉抬蘇澳黑鮪身價。

蘇澳鎮南方澳與屏東東港並列國內捕捉黑鮪2大基地，每年4到6月是主要捕獲期，上月15日，蘇澳籍漁船進豐28號捕到208公斤重的「全國第一鮪」，在各界贊助加持下，每公斤拍賣價衝上5300元高點，以110萬元成交。

蘇澳黑鮪進入盛產，但拍賣價不如預期，蘇澳區漁會總幹事陳春生說，經濟不景氣，加上日本養殖鮪魚銷台，今年野生黑鮪拍賣價與歷年相較，跌了10到20％，漁會負責集資20萬元，委託承銷人下單，以每公斤1000元價格，購買201公斤重的黑鮪，再由知名五星級飯店廚師料理。

大批饕客湧入蘇澳區漁會第三魚市場，蘇澳鎮長陳金麟、副議長林棋山、漁會三巨頭，都到場品嘗美味，現場安排黑鮪肢解秀，師傅用俐落身手分解切塊；陳春生說，現在的黑鮪「尚青」，歡迎大家相揪到南方澳漁港大啖黑鮪美食。

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  • 黑鮪生魚片讓人食指大動。（記者江志雄攝）

    黑鮪生魚片讓人食指大動。（記者江志雄攝）

  • 精緻的黑鮪料理。（記者江志雄攝）

    精緻的黑鮪料理。（記者江志雄攝）

  • 蘇澳區漁會今天推出五星級黑鮪料理，希望刺激買氣。（記者江志雄攝）

    蘇澳區漁會今天推出五星級黑鮪料理，希望刺激買氣。（記者江志雄攝）

  • 活動會場食客盈門。（記者江志雄攝）

    活動會場食客盈門。（記者江志雄攝）

  • 蘇澳地區是國內重要的黑鮪產地。（記者江志雄攝）

    蘇澳地區是國內重要的黑鮪產地。（記者江志雄攝）

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