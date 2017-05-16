防堵校園師生戀 北市教育局：3天內發文遏阻
2017-05-16 20:47
自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
〔記者張議晨／台北報導〕女作家林奕含自縊身亡，引發校園、補習班師生戀問題。據北市教育局統計，北市近5年有14件性平案件，但台北市議員陳政忠昨在質詢時指出，教育局輔導紀錄不多，5年僅14件，中間存有黑數恐有數倍之多，且都要等到學生投訴校方才會介入，要求教育局建立主動訪視機制，並將師生戀列入教材。對此，北市教育局長曾燦金回應，3天內發文，遏止師生戀。
北市101年至105年有14件校園師生戀引起的性平申訴，但陳政忠質疑，14件申訴案件多為當事人及同學代為投訴，代表校園當局無法立即發現，且老師自己也不敢承認，逼迫學生得自行向輔導老師、同學訴苦。
陳政忠說，校園教材並未論及師生戀，加上國中、高中生思想未成熟，有些學生反會對老師存有幻想，若為在這階段導正就會產生不當聯想，以北市發生的師生戀個案來說，除家長、學生、同學投訴，或是老師自行反省外，都未見校方主動反映，質疑校園主動發現管道不足。
同組質詢的議員林國成還以王文洋、邱毅等修成惡果的「師生戀」為例；林說，師生戀沒有對或錯，但國中、高中生幼小心靈易產生誤解，不要以為只有14件，就當作沒事，「很多黑數看不到」，且搞師生戀的老師已喪失為人師表的職責，稱「狼師」也不為過。
林國成批評，老師為人師表搞師生戀就是不對，教育局應通令各校遏阻師生戀，重申教育局防範師生戀的決心。曾燦金當場允諾「3天內會馬上發文，遏阻師生戀」。
自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995
生命線協談專線：1995。
張老師專線：1980
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- （獨家）傅天穎咬陳子強1年3次 崩潰就醫「別傷害孩子」
- （影音）豬哥亮10歲隱藏版女兒 現身靈堂鞠躬送別
- 勒索病毒剋星曝光 大家搶著找他去上班
- （獨家）豬哥亮招牌「馬桶蓋」 梳髮費超驚人
- 南亞觀察》Naked For Rights 裸體：一無所有的抗爭
- 多情豬哥亮 第4任妻來世不想再嫁他
- 《消失的河流》攝影集 記錄部落返鄉故事
- 垂楊大橋下互動投影2年多未啟用 議員批蚊子館設施
- 樂陞去年每股虧29.45元
- 重逢豬哥亮才3年 謝金晶跪爬哭進靈堂
- 豬哥亮3200萬安家費留給他 么兒謝佑穎曝光
- 司改會議》決設專門機制為無辜者提再審
- 「823砲戰時...」 管仁健怒嗆郝龍斌「父子一起鬼扯」
- 五月天8項入圍最威 準歌后艾怡良7項來勢洶洶
- 網球》釜山挑戰賽「台灣內戰」 盧一哥強壓陳迪開胡
- 北韓:試射成功 可攜核彈頭
- 包養遭拒打爆女子 男出庭辯：她笑我又矮又短...
- 阿里山高山茶春茶競賽 2特等獎出爐
- 第6戰「被偷秒」綠衫軍「怒搶七」
- （圖多）她們全都撞包 但沒人care
- 也是成軍20年 動力火車入圍金曲說話了
- 野兔也會抽菸？ 一張照讓網友嚇傻
- NBA》能讓卡森斯服氣 鵜鶘留下總教練詹崔
- 豬哥亮為安家費賣掉命 最後一筆錢將進帳
- 義女記者連線為難民送暖 下一秒慘遭圍毆...
- 產量少7成 龍眼蜜飆漲1斤360元
- 張軒睿封冷笑話大王 程予希吻戲一見就笑場
- 恐怖小丑突然大笑動起來 大熊嚇到落荒而逃
- 〈圖像心職場〉讓專案合作更順利的方法？
- 越夜越美麗的東港 燈箱電線佈線縣府加固
- 3歲童著色運用光影深淺 網友：這成人組吧
- 台股收盤下跌5.33點 報10031.49點
- 再反抗要內射！ 惡男硬上判刑3年2月
- 司改會議》今討論戒嚴不當判決救濟制度
- 桃園產業聚落完整 鄭文燦︰經濟火車頭
- 洩密案》駁一審判決理由 柯建銘聲傳楊榮宗作證
- 炒柯米專斷獨行 川普與幕僚鬧僵
- 必翔首季財報無法如期交出
- 中國「按讚農場」曝光 1萬支手機綁牆上衝人氣
- 地租大漲吃不消 地上權申請解約已7案
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：防堵校園師生戀 北市教育局：3天內發文遏阻
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分