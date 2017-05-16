防堵校園師生戀 北市教育局：3天內發文遏阻

2017-05-16 20:47

〔記者張議晨／台北報導〕女作家林奕含自縊身亡，引發校園、補習班師生戀問題。據北市教育局統計，北市近5年有14件性平案件，但台北市議員陳政忠昨在質詢時指出，教育局輔導紀錄不多，5年僅14件，中間存有黑數恐有數倍之多，且都要等到學生投訴校方才會介入，要求教育局建立主動訪視機制，並將師生戀列入教材。對此，北市教育局長曾燦金回應，3天內發文，遏止師生戀。

北市101年至105年有14件校園師生戀引起的性平申訴，但陳政忠質疑，14件申訴案件多為當事人及同學代為投訴，代表校園當局無法立即發現，且老師自己也不敢承認，逼迫學生得自行向輔導老師、同學訴苦。

陳政忠說，校園教材並未論及師生戀，加上國中、高中生思想未成熟，有些學生反會對老師存有幻想，若為在這階段導正就會產生不當聯想，以北市發生的師生戀個案來說，除家長、學生、同學投訴，或是老師自行反省外，都未見校方主動反映，質疑校園主動發現管道不足。

同組質詢的議員林國成還以王文洋、邱毅等修成惡果的「師生戀」為例；林說，師生戀沒有對或錯，但國中、高中生幼小心靈易產生誤解，不要以為只有14件，就當作沒事，「很多黑數看不到」，且搞師生戀的老師已喪失為人師表的職責，稱「狼師」也不為過。

林國成批評，老師為人師表搞師生戀就是不對，教育局應通令各校遏阻師生戀，重申教育局防範師生戀的決心。曾燦金當場允諾「3天內會馬上發文，遏阻師生戀」。

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