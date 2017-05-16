逼迫陳星道歉 蕭永達檢舉要求同心停招

2017-05-16 22:09

〔即時新聞／綜合報導〕遲遲等不到陳星（陳國星）出面，高雄市議員蕭永達今再度召開記者會，要求教育局依法對同心補習班做出停招處分，以此逼迫陳星道歉。

蕭永達在會中指控，林奕含事件至今，陳星仍繼續神隱，也未見補習班出面道歉，市府應該拿出公權力，依《補習及進修教育法》及《短期補習班設立及管理準則》，對同心補習班做出停招處分

蕭永達也怒批，「陳國星嘴巴說離職，但錢照領」，國中會考將於5月20日舉行，屆時補習班會鎖定成績5A、4A的好學生，因此他認為在補習班未改善前，教育局應立即要求停招，他也在會中送交檢舉信給教育局，由副局長王進焱代表受理。

教育局則表示，行政機關要有完備的程序，沒有具體事證就勒令停招，業者若提出行政訴願或訴訟，後續恐面臨國賠問題。

而蕭永達則強調，自己有承諾被害人會保護他們的安全，因此不會透露細節，他也要求名師有證據就去提告，目的就是讓「法院認證我無罪，認證他們是狼師。」