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台中素食有機暨健康產業展 19日台中世貿開展

2017-05-16  21:06

〔記者蘇金鳳／台中報導〕「2017台中素食有機暨健康產業展」，將於5月19日至22日在台中世貿中心舉辦，將有200個展位，110家業者參展。

台中世貿中心表示，今年的展區規劃展區規劃有：政府推廣區、素食養生區、綠色有機區、健康產業區、生活美學區、綠能環保區，等6大主題；還邀請到行政院農委會農糧署於展場中設立有機生活體驗主題館。

為了配合素食展主題，主辦單位別出心裁請到僑光科技大學餐飲管理系李阿金老師與vegan維根生活共同設計了「藝『素』上身 食色秀」的舞台表演活動，李阿金別具巧思的將蔬果雕藝術融入菜色中。

此外，並由美麗模特兒穿上由vegan維根生活所提供高雅華麗的素皮草、素皮鞋來詮釋菜色，巧妙結合不同元「素」，傳達吃素愛地球與尊重生命的慈悲理念。

近年來紅蔾（Quinoa）、樹豆（Pigeon pea）、糯小米、南瓜、薑黃等等天然食材，深受消費者喜愛，因為富含的營養成分，引起許多消費者的選購興趣，民眾可前往台安基金會的攤位參觀，現場由農友們產地直送，新鮮供應！

此外，展覽現場還提供參觀民眾了解如何選購最安心的有機驗證標章食品，讓民眾可以在現場買到美味又健康的優質農產品，還設置DIY教室以寓教於樂的方式請到多位廚藝專家親臨現場以活潑、趣味的方式料理教學，讓參觀民眾買得安心吃的健康。

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  • 「2017台中素食有機暨健康產業展」，19日在台中世貿中心開展。（記者蘇金鳳攝）

    「2017台中素食有機暨健康產業展」，19日在台中世貿中心開展。（記者蘇金鳳攝）

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