台中素食有機暨健康產業展 19日台中世貿開展
2017-05-16 21:06
〔記者蘇金鳳／台中報導〕「2017台中素食有機暨健康產業展」，將於5月19日至22日在台中世貿中心舉辦，將有200個展位，110家業者參展。
台中世貿中心表示，今年的展區規劃展區規劃有：政府推廣區、素食養生區、綠色有機區、健康產業區、生活美學區、綠能環保區，等6大主題；還邀請到行政院農委會農糧署於展場中設立有機生活體驗主題館。
為了配合素食展主題，主辦單位別出心裁請到僑光科技大學餐飲管理系李阿金老師與vegan維根生活共同設計了「藝『素』上身 食色秀」的舞台表演活動，李阿金別具巧思的將蔬果雕藝術融入菜色中。
此外，並由美麗模特兒穿上由vegan維根生活所提供高雅華麗的素皮草、素皮鞋來詮釋菜色，巧妙結合不同元「素」，傳達吃素愛地球與尊重生命的慈悲理念。
近年來紅蔾（Quinoa）、樹豆（Pigeon pea）、糯小米、南瓜、薑黃等等天然食材，深受消費者喜愛，因為富含的營養成分，引起許多消費者的選購興趣，民眾可前往台安基金會的攤位參觀，現場由農友們產地直送，新鮮供應！
此外，展覽現場還提供參觀民眾了解如何選購最安心的有機驗證標章食品，讓民眾可以在現場買到美味又健康的優質農產品，還設置DIY教室以寓教於樂的方式請到多位廚藝專家親臨現場以活潑、趣味的方式料理教學，讓參觀民眾買得安心吃的健康。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- （獨家）傅天穎咬陳子強1年3次 崩潰就醫「別傷害孩子」
- （影音）豬哥亮10歲隱藏版女兒 現身靈堂鞠躬送別
- 勒索病毒剋星曝光 大家搶著找他去上班
- （獨家）豬哥亮招牌「馬桶蓋」 梳髮費超驚人
- 南亞觀察》Naked For Rights 裸體：一無所有的抗爭
- 多情豬哥亮 第4任妻來世不想再嫁他
- 《消失的河流》攝影集 記錄部落返鄉故事
- 垂楊大橋下互動投影2年多未啟用 議員批蚊子館設施
- 樂陞去年每股虧29.45元
- 重逢豬哥亮才3年 謝金晶跪爬哭進靈堂
- 豬哥亮3200萬安家費留給他 么兒謝佑穎曝光
- 司改會議》決設專門機制為無辜者提再審
- 「823砲戰時...」 管仁健怒嗆郝龍斌「父子一起鬼扯」
- 五月天8項入圍最威 準歌后艾怡良7項來勢洶洶
- 網球》釜山挑戰賽「台灣內戰」 盧一哥強壓陳迪開胡
- 北韓:試射成功 可攜核彈頭
- 包養遭拒打爆女子 男出庭辯：她笑我又矮又短...
- 阿里山高山茶春茶競賽 2特等獎出爐
- 第6戰「被偷秒」綠衫軍「怒搶七」
- （圖多）她們全都撞包 但沒人care
- 也是成軍20年 動力火車入圍金曲說話了
- 野兔也會抽菸？ 一張照讓網友嚇傻
- NBA》能讓卡森斯服氣 鵜鶘留下總教練詹崔
- 豬哥亮為安家費賣掉命 最後一筆錢將進帳
- 義女記者連線為難民送暖 下一秒慘遭圍毆...
- 產量少7成 龍眼蜜飆漲1斤360元
- 張軒睿封冷笑話大王 程予希吻戲一見就笑場
- 恐怖小丑突然大笑動起來 大熊嚇到落荒而逃
- 〈圖像心職場〉讓專案合作更順利的方法？
- 越夜越美麗的東港 燈箱電線佈線縣府加固
- 3歲童著色運用光影深淺 網友：這成人組吧
- 台股收盤下跌5.33點 報10031.49點
- 再反抗要內射！ 惡男硬上判刑3年2月
- 司改會議》今討論戒嚴不當判決救濟制度
- 桃園產業聚落完整 鄭文燦︰經濟火車頭
- 洩密案》駁一審判決理由 柯建銘聲傳楊榮宗作證
- 炒柯米專斷獨行 川普與幕僚鬧僵
- 必翔首季財報無法如期交出
- 中國「按讚農場」曝光 1萬支手機綁牆上衝人氣
- 地租大漲吃不消 地上權申請解約已7案
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：台中素食有機暨健康產業展 19日台中世貿開展
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分