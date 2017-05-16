對流旺盛 恆春、屏東沿海注意雷擊和瞬間大雨

中央氣象局今天對西半部19個縣市發布大雨特報。（翻攝自中央氣象局網站）

2017-05-16 18:05

〔記者蕭玗欣／台北報導〕中央氣象局稍早表示，目前恆春半島近海對流發展旺盛並移入，恆春半島及屏東沿海地區請注意雷擊、強陣風及瞬間大雨。

受鋒面影響，今天全台一整天降下大雨，氣象局更針對西半部19個縣市發布大雨特報，目前單日累積雨量最高為合歡山測站140.5毫米，其次是合歡山頂測站132.0毫米、南天池測站91.5毫米。

中央氣象局表示，明天到週五鋒面將南移至巴士海峽，全台降雨趨緩，但在迎風面的東半部地區及靠近鋒面的南部地區仍有短暫陣雨，中部地區及北部山區午後亦有短暫雷陣雨，北部平地則是多雲偶見陽光的天氣型態；在溫度方面，隨著降雨緩和，各地高溫緩慢回升，白天稍感悶熱。

氣象局預測，週六至下週日，鋒面位置仍然偏南，但水氣稍增多，各地降雨機率有增加趨勢，為有短暫陣雨的天氣型態；在溫度方面，隨著降雨機率增加，各地高溫稍降1度左右。

下週一台灣附近水氣稍微減少，南部及東半部仍有斷斷續續的陣性降雨，中部地區及北部山區午後有短暫雷陣雨，北部平地為多雲。23日至25日鋒面仍在巴士海峽附近徘徊，但水氣又再度增加，各地天氣較不穩定，可能有短暫陣雨或雷雨。