| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
中山高南下274公里 聯結車火燒車濃煙密佈 對流旺盛 恆春、屏東沿海注意雷擊和瞬間大雨 PR 獲獎連連！金車噶瑪蘭再締佳績！
 首頁 > 生活

對流旺盛 恆春、屏東沿海注意雷擊和瞬間大雨

中央氣象局今天對西半部19個縣市發布大雨特報。（翻攝自中央氣象局網站）

2017-05-16  18:05

〔記者蕭玗欣／台北報導〕中央氣象局稍早表示，目前恆春半島近海對流發展旺盛並移入，恆春半島及屏東沿海地區請注意雷擊、強陣風及瞬間大雨。

受鋒面影響，今天全台一整天降下大雨，氣象局更針對西半部19個縣市發布大雨特報，目前單日累積雨量最高為合歡山測站140.5毫米，其次是合歡山頂測站132.0毫米、南天池測站91.5毫米。

中央氣象局表示，明天到週五鋒面將南移至巴士海峽，全台降雨趨緩，但在迎風面的東半部地區及靠近鋒面的南部地區仍有短暫陣雨，中部地區及北部山區午後亦有短暫雷陣雨，北部平地則是多雲偶見陽光的天氣型態；在溫度方面，隨著降雨緩和，各地高溫緩慢回升，白天稍感悶熱。

氣象局預測，週六至下週日，鋒面位置仍然偏南，但水氣稍增多，各地降雨機率有增加趨勢，為有短暫陣雨的天氣型態；在溫度方面，隨著降雨機率增加，各地高溫稍降1度左右。

下週一台灣附近水氣稍微減少，南部及東半部仍有斷斷續續的陣性降雨，中部地區及北部山區午後有短暫雷陣雨，北部平地為多雲。23日至25日鋒面仍在巴士海峽附近徘徊，但水氣又再度增加，各地天氣較不穩定，可能有短暫陣雨或雷雨。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 大雨特報 對流發展旺盛 氣象局
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧回鍋肉
好清爽✧番茄漬蛤蜊
喝甜湯✧冷凍芋
蛋炒飯要邊壓邊炒？
轉寄

標題：對流旺盛 恆春、屏東沿海注意雷擊和瞬間大雨


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月16日‧星期二‧丁酉年四月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.