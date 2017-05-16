歷來最便宜 全新iPad登台報到
新款iPad搭載9.7吋Retina顯示器、A9晶片、和iOS10作業系統，共有32GB和128GB兩種版本。（Studio A提供）
〔記者陳炳宏／台北報導〕蘋果公司3月21日推出紅色版iPhone 7（RED），成為目光焦點，但當天其實還有推出新款9.7吋iPad，新iPad今天正式登台了，業者Studio A與台灣大哥大宣布即日起開賣，中華電信則在5月17日正式開賣。
蘋果經銷商STUDIO A表示，2017年新款iPad今起在全台STUDIO A開賣，新款iPad搭載9.7吋Retina顯示器、A9晶片、和iOS10作業系統，共有32GB和128GB兩種版本，最低售價10,900元起，是歷來最便宜的9.7吋iPad。為了慶祝新機上市，STUDIO A也特別推出「舊機換新機」優惠方案，凡持iPhone、iPad和Mac電腦至全台STUDIO A門市可折抵現金換購新機，且可多台抵一台、最低0元就能把新款iPad帶回家。
台灣大哥大今天傍晚也宣布，全台myfone門市全新iPad與Apple watch series 2貨到同步開賣，其中，全新iPad搭配4G平板專案，月付1499元，綁約36個月，即享4G上網吃到飽，32G全新iPad只要0元、128G也只要2,400元；全新Apple watch series 2午夜藍新色亦同步開賣，搭配4G平板專案，月繳1499元，綁約30個月，全新Apple watch series 2亦可0元帶回家。
中華電信則表示，5月17日起陸續開賣iPad全新機型，而為滿足客戶多元購機需求，推出「智慧大玩家+方案」、「4G學生平板優惠方案」及期間限定「行動1 + 1方案」購機方案。
其中申辦指定「智慧大玩家+方案」，月付999元，iPad Wi-Fi 機型（32GB）就可0元輕鬆入手，4G上網無限瀏覽不降速，一次擁有大螢幕及高速飆網雙重快感。
若選擇月付799元，iPad LTE機型（32GB）購機價6,990元，而iPad Wi-Fi機型（32GB）僅2,090元，前六個月享4G上網無限瀏覽、第七個月起還有超大上網瀏覽量25GB。
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