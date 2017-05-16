梅雨鋒面挹注 南部仍維持一階限水

梅雨鋒面挹注高屏溪。（記者黃旭磊攝）

2017-05-16 19:35

［記者黃旭磊／高雄報導］梅雨鋒面挹注，高屏溪流量增加，但南部地區仍維持一階限水措施，即深夜11點到隔天清晨6點減壓供水。

中央氣象局統計，這波梅雨以高雄市桃源區南天池測站（85毫米）雨量較多，排名全國日累積雨量第3，高雄橋頭（66毫米）及梓官（64毫米）也列入全國前10名，全台前2名為合歡山（137毫米）、及合歡山頂（128毫米）。

南區水資源局副局長簡振源說，高屏溪流域日累積雨量約在35毫米，流量升到25 CMS（每秒立方公尺），至於曾文集水區日累積雨量約為47.5毫米，水庫入流量為2百萬噸。

南部地區從3月20日起實施第一階段限水措施，主要供水來源今天集水狀況，包括曾文水庫有效蓄水量僅剩15.14%、烏山頭水庫為50.89%，南化水庫為36.31%。

氣象局預估，鋒面於明天（17日，週三）南移並滯留於巴士海峽，要到下週二（23日）遠離，未來一週南部地區都有短暫陣雨。