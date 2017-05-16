推廣有機、無毒食材理念 屏東野餐日來了！
2017-05-16 19:59
美和科技大學創新育成中心去年首辦屏東野餐日，吸引近萬人響應參與，今年續辦「2017社會企業嘉年華暨屏東野餐日」，希望藉由活動讓更多人支持社會企業與青農。（記者邱芷柔攝）
〔記者邱芷柔／屏東報導〕美和科技大學創新育成中心去年首辦屏東野餐日，吸引近萬人響應參與，今年將在5月21日，於六堆客家文化園區舉辦「2017社會企業嘉年華暨屏東野餐日」，美和科大表示，今年延續推廣有機、無毒食材的理念，並希望藉由活動，讓更多人支持社會企業與青農。
美和科大校長陳景川說，今年推出的野餐包內容相當豐富，餐點都是由在地食材製作而成，希望透過野餐活動，吸引更多民眾認識屏東好食材，也幫忙在地小農行銷農產，避免中間商剝削，這是社會企業的責任，也是活動最大的目的。
美和科大表示，今年野餐日將有一系列草地音樂會、街頭藝人表演、美和科大學生特色表演，同時結合六堆客庄元素、在地客家文化表演，現場也號召嘉義以南並延伸至台東的優質農企業、社會企業、文創產業、地方小農、客庄產業等特色市集。
美和科大說，校內育成中心找來進駐廠商多麥綠烘焙美食，合作推出每份299元的野餐包，包括精緻的野餐提袋及野餐巾，並有多麥綠利用在地食材所製作的餐點，4人分享包1200元還加贈大野餐墊1張及社企風箏1只，限量1400份，活動當天還有300個社企風箏共同施放，期待野餐日讓民眾能夠對南台灣農業產品與社會企業議題更加了解。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- （獨家）傅天穎咬陳子強1年3次 崩潰就醫「別傷害孩子」
- （影音）豬哥亮10歲隱藏版女兒 現身靈堂鞠躬送別
- 勒索病毒剋星曝光 大家搶著找他去上班
- （獨家）豬哥亮招牌「馬桶蓋」 梳髮費超驚人
- 南亞觀察》Naked For Rights 裸體：一無所有的抗爭
- 多情豬哥亮 第4任妻來世不想再嫁他
- 《消失的河流》攝影集 記錄部落返鄉故事
- 垂楊大橋下互動投影2年多未啟用 議員批蚊子館設施
- 樂陞去年每股虧29.45元
- 重逢豬哥亮才3年 謝金晶跪爬哭進靈堂
- 豬哥亮3200萬安家費留給他 么兒謝佑穎曝光
- 司改會議》決設專門機制為無辜者提再審
- 「823砲戰時...」 管仁健怒嗆郝龍斌「父子一起鬼扯」
- 五月天8項入圍最威 準歌后艾怡良7項來勢洶洶
- 網球》釜山挑戰賽「台灣內戰」 盧一哥強壓陳迪開胡
- 北韓:試射成功 可攜核彈頭
- 包養遭拒打爆女子 男出庭辯：她笑我又矮又短...
- 阿里山高山茶春茶競賽 2特等獎出爐
- 第6戰「被偷秒」綠衫軍「怒搶七」
- （圖多）她們全都撞包 但沒人care
- 也是成軍20年 動力火車入圍金曲說話了
- 野兔也會抽菸？ 一張照讓網友嚇傻
- NBA》能讓卡森斯服氣 鵜鶘留下總教練詹崔
- 豬哥亮為安家費賣掉命 最後一筆錢將進帳
- 義女記者連線為難民送暖 下一秒慘遭圍毆...
- 產量少7成 龍眼蜜飆漲1斤360元
- 張軒睿封冷笑話大王 程予希吻戲一見就笑場
- 恐怖小丑突然大笑動起來 大熊嚇到落荒而逃
- 〈圖像心職場〉讓專案合作更順利的方法？
- 越夜越美麗的東港 燈箱電線佈線縣府加固
- 3歲童著色運用光影深淺 網友：這成人組吧
- 台股收盤下跌5.33點 報10031.49點
- 再反抗要內射！ 惡男硬上判刑3年2月
- 司改會議》今討論戒嚴不當判決救濟制度
- 桃園產業聚落完整 鄭文燦︰經濟火車頭
- 洩密案》駁一審判決理由 柯建銘聲傳楊榮宗作證
- 炒柯米專斷獨行 川普與幕僚鬧僵
- 必翔首季財報無法如期交出
- 中國「按讚農場」曝光 1萬支手機綁牆上衝人氣
- 地租大漲吃不消 地上權申請解約已7案
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：推廣有機、無毒食材理念 屏東野餐日來了！
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分