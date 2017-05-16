推廣有機、無毒食材理念 屏東野餐日來了！

美和科技大學創新育成中心去年首辦屏東野餐日，吸引近萬人響應參與，今年續辦「2017社會企業嘉年華暨屏東野餐日」，希望藉由活動讓更多人支持社會企業與青農。（記者邱芷柔攝）

2017-05-16 19:59

〔記者邱芷柔／屏東報導〕美和科技大學創新育成中心去年首辦屏東野餐日，吸引近萬人響應參與，今年將在5月21日，於六堆客家文化園區舉辦「2017社會企業嘉年華暨屏東野餐日」，美和科大表示，今年延續推廣有機、無毒食材的理念，並希望藉由活動，讓更多人支持社會企業與青農。

美和科大校長陳景川說，今年推出的野餐包內容相當豐富，餐點都是由在地食材製作而成，希望透過野餐活動，吸引更多民眾認識屏東好食材，也幫忙在地小農行銷農產，避免中間商剝削，這是社會企業的責任，也是活動最大的目的。

美和科大表示，今年野餐日將有一系列草地音樂會、街頭藝人表演、美和科大學生特色表演，同時結合六堆客庄元素、在地客家文化表演，現場也號召嘉義以南並延伸至台東的優質農企業、社會企業、文創產業、地方小農、客庄產業等特色市集。

美和科大說，校內育成中心找來進駐廠商多麥綠烘焙美食，合作推出每份299元的野餐包，包括精緻的野餐提袋及野餐巾，並有多麥綠利用在地食材所製作的餐點，4人分享包1200元還加贈大野餐墊1張及社企風箏1只，限量1400份，活動當天還有300個社企風箏共同施放，期待野餐日讓民眾能夠對南台灣農業產品與社會企業議題更加了解。