百貨公司冷氣太強 阿婆蓋報紙取暖
2017-05-16 18:24
〔記者吳政峰／台北報導〕冷氣太強了，連用來閱讀的報紙都被當成棉被！
位於台北火車站旁的百貨公司「京站時尚廣場」地下三樓美食街，16日下午冷氣太強，一名婦人身穿外套仍抵不住寒意，只好拿起報紙覆蓋全身，突兀景象引起不少人側目。
25歲的呂姓讀者表示，下午4點至美食街買飲料，就覺得該處好冷，買完坐下來準備喝時，赫見旁邊該名阿婆穿著大外套，戴著口罩，全身蓋滿報紙，閉目養神，跟周遭格格不入，路人不時投以關注眼神。
過沒多久，一名年輕女子拿著一杯咖啡走到阿婆身邊，問她要不要繼續睡，阿婆這才醒來，兩人開始聊天，但報紙依舊蓋在腳上。
呂姓讀者說，從未見過有人在百貨公司蓋報紙小寐，推測應是京站內人潮太多，業者利用空調調節時，未察覺美食街區域的人沒那麼多，以致氣溫較低，讓阿婆不得不利用報紙取暖。
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