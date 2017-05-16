海研船「勵進」年底完工 明年9月首航

勵進海洋研究船。（國研院提供）

2017-05-16 17:59

〔記者楊綿傑／台北報導〕台灣為海島國家，為填補海研五號研究空缺，進而強化海洋科學研究，由國家實驗研究院進行海洋研究船能量重建計畫，今宣布2000噸級海洋研究船「勵進」（LEGEND）於5月7日已於越南胡志明市舉行下水典禮，預定2017年年底全部完工並返航台灣。

國內現有三艘海洋研究船，分別是海研一號、二號、三號，分別由台大、海大及中山大學負責操作，但三艘均未滿1000噸，且船齡都在20至30年，自海研五號發生船難後，國內對於近洋大型研究船產生急迫需求，歷經2年時間打造出「勵進」。

「勵進」總價約8.7億，外觀採雙層船殼設計，安全性大幅提升，並具備先進全迴轉式推進器、電力推進系統及動態定位系統，可以原地迴轉或錨定於海面固定位置，運作時噪音遠較一般柴油引擎低，且較為環保，有效提升海洋調查工作能力。而勵進有特別採用清乾隆書法名家鄧石如的字體，其寓意有精益求精及進步之意。

勵進還特別配備了國研院海洋中心3000公尺工作級水下遙控無人載具（ROV），其A架前後俯仰達可170度，幾乎可平躺，是最新技術，可避免因海浪之波動造成過度搖晃碰撞船身，提升海上作業安全。未來將進行水下遙控無人載具探測作業、沉積物與長岩心之採探、地形與海床底質資料收集，另外也可以支援一般科研任務，預計明年9月將執行科學首航。