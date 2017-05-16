海研船「勵進」年底完工 明年9月首航
2017-05-16 17:59
勵進海洋研究船。（國研院提供）
〔記者楊綿傑／台北報導〕台灣為海島國家，為填補海研五號研究空缺，進而強化海洋科學研究，由國家實驗研究院進行海洋研究船能量重建計畫，今宣布2000噸級海洋研究船「勵進」（LEGEND）於5月7日已於越南胡志明市舉行下水典禮，預定2017年年底全部完工並返航台灣。
國內現有三艘海洋研究船，分別是海研一號、二號、三號，分別由台大、海大及中山大學負責操作，但三艘均未滿1000噸，且船齡都在20至30年，自海研五號發生船難後，國內對於近洋大型研究船產生急迫需求，歷經2年時間打造出「勵進」。
「勵進」總價約8.7億，外觀採雙層船殼設計，安全性大幅提升，並具備先進全迴轉式推進器、電力推進系統及動態定位系統，可以原地迴轉或錨定於海面固定位置，運作時噪音遠較一般柴油引擎低，且較為環保，有效提升海洋調查工作能力。而勵進有特別採用清乾隆書法名家鄧石如的字體，其寓意有精益求精及進步之意。
勵進還特別配備了國研院海洋中心3000公尺工作級水下遙控無人載具（ROV），其A架前後俯仰達可170度，幾乎可平躺，是最新技術，可避免因海浪之波動造成過度搖晃碰撞船身，提升海上作業安全。未來將進行水下遙控無人載具探測作業、沉積物與長岩心之採探、地形與海床底質資料收集，另外也可以支援一般科研任務，預計明年9月將執行科學首航。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 對流雲系影響 16縣市大雨特報！
- 疑引發C肝群聚感染 維蓮診所被停業、法辦
- 端午連假 國內海空運輸加開班次
- 高市27歲女性染登革熱 今年首例本土案例
- Afternoon Tea退出台灣 15間店即將關門
網友回應
熱門新聞
- （獨家）傅天穎咬陳子強1年3次 崩潰就醫「別傷害孩子」
- 重逢豬哥亮才3年 謝金晶跪爬哭進靈堂
- 偷香蕉誆騙車拋錨 電眼全都錄
- 岳父豬哥亮離世 果郡王李東學悼念「流光易逝」
- 〈旅遊的滋味〉到丹麥體驗GoBike
- 梅鶴路「嘜好」 住戶民調改頭寮一路
- 勒索病毒是俄國幹的？ 普廷反駁：病毒來自美國
- 男潑前女友汽油 等開庭時鬧自殺
- 衛生紙丟馬桶？ 縣宜公廁貼紙告示
- 殯葬師公變秀場天王... 揭秘豬哥亮如何賭光身家
- 豬哥亮3200萬安家費留給他 么兒謝佑穎曝光
- 義女記者連線為難民送暖 下一秒慘遭圍毆...
- MiLB》胡智為後援完美演出 9球解決三名打者
- 余亮情結未解 余天泣盼豬哥亮「恩怨不要再計較」
- 必翔首季財報無法如期交出
- （影音）豬哥亮當靠山提攜 楊繡惠靈堂前淚崩
- 持西瓜刀幫乾姊出頭 林姓男子傷害吃官司
- 被藍心湄笑內衣像安全帽 陳美鳳反擊「你裡面都不穿」
- 〈台股青紅燈〉創新少點漲價多點
- NBA》塞爾提克打第七戰高手 22勝為聯盟之最
- 掉槍改持棍棒打警察 強盜首腦右腿挨1槍
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Committee passes infrastructure bill
- 女星狠斬姊妹情 流產疑遭閨密外洩
- 看好冰水機市場 大金來台設營運中心
- 產業移工變豪宅幫傭 元太總座獲緩起訴
- MLB》勇士一壘手倒地接球美技 讓主播也讚嘆 （影音）
- 年金相關法案 週五可望付委
- （圖多）她們全都撞包 但沒人care
- 酒駕拒檢還襲警 菲律賓男被判刑4月
- MLB》首局灌5分投手差點守不住 印地安人險勝光芒
- 中石化首季EPS0.57元 今年上看2.8元
- 中國用一帶一路封殺新南向？ 綠委：兩者獨立不相干
- 《女官員自爆遭誘姦》社會局：性侵受害者有權揭露
- 小心！ 攝取過多咖啡因 美青少年上課猝死
- 進洗車場取締改裝車 執法過當？
- MLB》太空人敲本月第3支滿貫砲 轟垮馬林魚（影音）
- 周董林宥嘉喜上加喜 李榮浩蕭煌奇成大遺珠
- 大巨蛋移樹會勘 護樹團體爬樹抗議
- 蔡英文執政週年總體檢》內外交迫 蔡施政陷困境
- 淡海新市一路二段 暫不開闢
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：海研船「勵進」年底完工 明年9月首航
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分