不捨小學生淋雨 廣亮慈善會贈傘千把

2017-05-16 19:53

〔記者何宗翰／烏日報導〕雨季來到，全台雨紛紛，廣亮慈善會今天與市議員吳瓊華一起到烏日區旭光國小，贈送愛心傘40把，慈善會董事長賴水銀表示，今年慈善會準備3000把愛心傘要送給中彰投的國小，希望小朋友不再淋雨。

賴水銀說，廣亮慈善會每年端午、中秋、冬令，都會針對低收、弱勢族群發放物資，針對清寒兒童也有認養兒童及獎助學金發放，並協助急難、貧困案件的處理。這次捐愛心傘的活動，始於前任董事長許長發看到小朋友常忘記帶傘，下雨天淋雨很可憐，去年捐了4000把到100所國小，今年延續愛心，又準備3千把送給中彰投的國小，希望小朋友不再淋雨。

吳瓊華說，感謝廣亮慈善會捐傘善舉，有時候下雨天很突然，爸爸媽媽可能來不及或是忘記幫小朋友準備雨傘，愛心傘這時候就派得上用場，希望小朋友也能從借傘、還傘的過程中，學會把愛傳下去的精神。

旭光國小校長吳桂芬表示，感謝廣亮慈善會第2年送給學校愛心傘，記得去年學校還在山上的時候，碰上下雨天，家長要幫小朋友送傘其實交通相當不便，愛心傘對小朋友提供相當大的協助，今年學校搬到山下，原本12班又增加1班，人數變更多，感謝廣亮慈善會繼續支持，又送了40把愛心傘，真的非常溫馨。