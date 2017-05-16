醫訊》奇美醫院近6年住院燒燙傷病童 逾8成5家中發生

2017-05-16 20:48

〔記者王俊忠／台南報導〕奇美醫院統計六年來到該院住院治療的燒燙傷病童，有逾八成五發生燒燙傷地點在自己家裡。醫院燒燙傷中心提醒父母在家中預防孩童燒燙傷的應注意事項，及萬一發生燒燙傷意外的正確處理程序，打造真正安全的家。

奇美醫院護理部針對2011年1月至2017年4月超過6年期間，在該院燒傷加護病房因燒燙傷住院的病童（未滿18歲）統計分析發現，病童住院人數有195人，約佔燒燙傷總住院人數的23.1%，原因以熱液燙傷居第一、佔89.2%。

醫院說，易發生燒燙傷意外年齡在3歲以前、佔64.1%，性別以男孩居多、佔56.9%，受傷場所大部分在廚房、客餐廳等自家環境佔87.7%。兒童燒燙傷原因以不慎接觸熱液、熱食最多；接觸性燒傷主要是機車排氣管燙到、火焰燒傷主要玩放煙火、電燒傷主要是玩插頭、化學性燒傷主要是化學清潔劑擺放不妥而誤觸。

奇美醫院護理部燙傷中心護理長紀婉玉提醒家長留意家中擺設，如熱湯、熱茶擺放位置；餐桌巾不宜太長，避免幼童拉下桌上熱湯、水燙傷；食用熱湯注意溫度；要求幼童勿在廚房、客餐廳奔跑、勿自行取用熱水；盡量不讓孩子接觸火源；避免孩子被機車排氣管燙傷；插座裝上安全蓋；化學性清潔劑擺放位置遠離幼童觸摸。

如孩童不幸遭燒燙傷，紀婉玉請家長牢記處理五步驟「沖、脫、泡、蓋、送」，沖：用流動冷水沖洗患部15至30分鐘；脫：在水中小心去除衣物；泡：持續在冷水中浸泡15至30分鐘；蓋：用乾淨毛布覆蓋患部；送：儘快送醫救治。