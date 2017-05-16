端午4天連假 國道夜間免收費時段變動

2017-05-16 17:26

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕今年端午節共有4天連假，預估天氣狀況良好時，將有大量車潮湧上國道，造成部分路段出現壅塞情形，交通部表示，這次疏運措施將以增加公共運輸運能為主，期減少民眾自行開車；高速公路也將進行管制，以達到最大運輸效能。

交通部表示，因應這次假期特性，將於5月27日上午7點至中午12點實施國1內湖至頭份及國3木柵至香山南下高乘載管制，5月27日、28日上午7點至中午12實施國5南下高乘載管制；5月28日至30日下午3點至晚間8點實施國5北上高乘載管制，並視交通狀況機動調整國5北上高乘載結束時間。

另外，5月27日凌晨0點至晚間6點將封閉國1平鎮系統南下入口及埔鹽系統南下入口匝道；5月29日全天封閉國1埔鹽系統北上入口及國3竹南北上入口匝道。

端午連假期間國道收費方式，無每日20公里免費里程及長途折扣，採單一費率收費，並於5月27日、30日凌晨0點至上午5點，及5月28日、29日凌晨3點至5點實施國道全線雙向暫停收費；除暫停收費時段外，國3「新竹系統至燕巢系統」採8折收費。

交通部仍呼籲民眾儘量多搭乘公共運輸，需要開車返鄉出遊者，建議南北長途走國3、短途不要上國道，並提前查詢路況，避開易壅塞路段、時段。