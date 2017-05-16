台灣「課長」們超狂！4個月花300億玩遊戲
2017-05-16 17:48
2017年至今僅僅4個月台灣區的遊戲營收就高達10億2800萬美金（約308億新台幣），排在世界第15名，也是前15名中人口最少的國家。（圖擷自Newzoo）
〔即時新聞／綜合報導〕許多台灣人熱衷於網遊、手遊等虛擬世界，常常投入大量時間與金錢遊玩，據市場調查發現，今年開始到4月的統計結果顯示，僅僅4個月，台灣人就花了超過10億美金（逾303億新台幣）在遊戲上頭。
根據市場調研機構Newzoo最新報告顯示，2017年至今僅僅4個月台灣區的遊戲營收就高達10億2800萬美金（約308億新台幣），排在世界第15名，也是前15名中人口最少的國家，可見台灣玩家消費力驚人；這份調查報告同時指出，台灣2300萬人中，有超過2100萬人都是網路使用者。
台灣民眾「課金（指在遊戲中使用現金購買遊戲追加資源的遊戲盈利模式）」不手軟，日前全球知名App市場數據提供商《App Annie》公布統計數據顯示，台灣Google Play5年來整體營收成長達131倍，今年營收更是全球Google Play前5名。
網友紛紛表示對「課長」表達敬意（網路上對於課金大戶的暱稱），「感謝台灣籍課長，讓我們有更多遊戲可以玩」、「課長們加油點，讓無課玩家可以有多點遊戲玩」。
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