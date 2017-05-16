醫病》痛不欲生！ 神經止痛注射解椎間盤突出

2017-05-16 17:13

〔記者何宗翰／台中報導〕台中41歲張姓企業主，工作上親力親為、常常搬重物，導致右側肩膀、脖子後側痛了快4個月，復健3個多月一直沒有改善，烏日林新醫院骨科醫師謝昌昇替患者照X光和核磁共振，發現是頸椎第3、4節有椎間盤突出，施行「神經止痛注射」後，疼痛指數立即降低，隔天就恢復正常生活。

謝昌昇表示，罹患椎間盤突出的族群多為工人、上班族及低頭族，男生罹患椎間盤突出的比例多於女生，多半是因工作過度勞累、長時間負重受力、腰椎退化、姿勢不良如駝背、翹腳或是曾發生強烈撞擊，椎間盤受到不正常的擠壓，向外突出形成椎間盤突出。

椎間盤突出症狀包括下背痛，走路一拐一拐，步步疼痛，肌肉出現痙攣、麻木感，或無法彎腰或直立，如果壓迫排尿中樞，最嚴重將導致大小便失禁，若直接壓迫到神經根，就會造成坐骨神經痛，開始出現持續性的下背疼痛，大、小腿疼痛無力的狀況。

謝昌昇說，對於輕度的椎間盤突出患者，一開始進行藥物、復健治療如未改善，建議可進一步施行「神經止痛注射」，將類固醇跟止痛劑在神經周圍施打下去，可有效抑制發炎、減緩疼痛，患者在接受「神經止痛注射」治療後，疼痛指數從8分變成2分，疼痛感改善8成以上，重新展露笑容地說終於不會痛了，可以不用再去做復健了。