| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
中山高南下274公里 聯結車火燒車濃煙密佈 對流旺盛 恆春、屏東沿海注意雷擊和瞬間大雨 PR 獲獎連連！金車噶瑪蘭再締佳績！
 首頁 > 生活

醫病》痛不欲生！ 神經止痛注射解椎間盤突出

2017-05-16  17:13

〔記者何宗翰／台中報導〕台中41歲張姓企業主，工作上親力親為、常常搬重物，導致右側肩膀、脖子後側痛了快4個月，復健3個多月一直沒有改善，烏日林新醫院骨科醫師謝昌昇替患者照X光和核磁共振，發現是頸椎第3、4節有椎間盤突出，施行「神經止痛注射」後，疼痛指數立即降低，隔天就恢復正常生活。

謝昌昇表示，罹患椎間盤突出的族群多為工人、上班族及低頭族，男生罹患椎間盤突出的比例多於女生，多半是因工作過度勞累、長時間負重受力、腰椎退化、姿勢不良如駝背、翹腳或是曾發生強烈撞擊，椎間盤受到不正常的擠壓，向外突出形成椎間盤突出。

椎間盤突出症狀包括下背痛，走路一拐一拐，步步疼痛，肌肉出現痙攣、麻木感，或無法彎腰或直立，如果壓迫排尿中樞，最嚴重將導致大小便失禁，若直接壓迫到神經根，就會造成坐骨神經痛，開始出現持續性的下背疼痛，大、小腿疼痛無力的狀況。

謝昌昇說，對於輕度的椎間盤突出患者，一開始進行藥物、復健治療如未改善，建議可進一步施行「神經止痛注射」，將類固醇跟止痛劑在神經周圍施打下去，可有效抑制發炎、減緩疼痛，患者在接受「神經止痛注射」治療後，疼痛指數從8分變成2分，疼痛感改善8成以上，重新展露笑容地說終於不會痛了，可以不用再去做復健了。

廣告
  • 謝昌昇建議輕度椎間盤突出患者可施行「神經止痛注射」。（烏日林新醫院提供）

    謝昌昇建議輕度椎間盤突出患者可施行「神經止痛注射」。（烏日林新醫院提供）

  • 41歲張姓企業主頸椎第3、4節有椎間盤突出。（烏日林新醫院提供）

    41歲張姓企業主頸椎第3、4節有椎間盤突出。（烏日林新醫院提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 健康醫療 椎間盤突出 注射 神經止痛
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧回鍋肉
好清爽✧番茄漬蛤蜊
喝甜湯✧冷凍芋
蛋炒飯要邊壓邊炒？
轉寄

標題：醫病》痛不欲生！ 神經止痛注射解椎間盤突出


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月16日‧星期二‧丁酉年四月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.