| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
中山高南下274公里 聯結車火燒車濃煙密佈 對流旺盛 恆春、屏東沿海注意雷擊和瞬間大雨 PR 獲獎連連！金車噶瑪蘭再締佳績！
 首頁 > 生活

端午連假 國內海空運輸加開班次

2017-05-16  17:45

〔記者楊媛婷／台北報導〕端午連假（5/27至5/30）即將到來，為了疏運本島、離島與東部旅客，交通部宣布疏運期間國內航線預計提供1589架次、14萬7367座位，其中離島航線計1481架次、13萬8311座位，並視需要協調航空公司增開臨時加班機。

交通部指出，澎湖航線於5月26日至31日的疏運期間總計有699架次班機、提供7萬1133座位，金門航線總計498架次、提供5萬4230座位，馬祖航線-總計148架次、提供1萬160座位，東部離島航線及金門－馬公航線則總計136架次，提供2788座位，本島航線則總計108架次，提供9056座位。

海運部分同樣在疏運期間將預計提供供1344班次，可疏運33萬3854人次，並視需要機動加班，其中台灣本島與離島間8條航線提供往返航班計1028班次，可疏運25萬0612人次；金馬小三通提供往返航班計316班次，可輸運8萬3242人次。

廣告
  • 端午連假5/27至5/30，國內海空運輸將加開班次疏運。圖為金門機場。（資料照，記者吳正庭攝）

    端午連假5/27至5/30，國內海空運輸將加開班次疏運。圖為金門機場。（資料照，記者吳正庭攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 交通 加開班次 國內航線 海空運輸 端午節 端午連假
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧回鍋肉
好清爽✧番茄漬蛤蜊
喝甜湯✧冷凍芋
蛋炒飯要邊壓邊炒？
轉寄

標題：端午連假 國內海空運輸加開班次


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月16日‧星期二‧丁酉年四月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.