端午連假 國內海空運輸加開班次
2017-05-16 17:45
〔記者楊媛婷／台北報導〕端午連假（5/27至5/30）即將到來，為了疏運本島、離島與東部旅客，交通部宣布疏運期間國內航線預計提供1589架次、14萬7367座位，其中離島航線計1481架次、13萬8311座位，並視需要協調航空公司增開臨時加班機。
交通部指出，澎湖航線於5月26日至31日的疏運期間總計有699架次班機、提供7萬1133座位，金門航線總計498架次、提供5萬4230座位，馬祖航線-總計148架次、提供1萬160座位，東部離島航線及金門－馬公航線則總計136架次，提供2788座位，本島航線則總計108架次，提供9056座位。
海運部分同樣在疏運期間將預計提供供1344班次，可疏運33萬3854人次，並視需要機動加班，其中台灣本島與離島間8條航線提供往返航班計1028班次，可疏運25萬0612人次；金馬小三通提供往返航班計316班次，可輸運8萬3242人次。
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