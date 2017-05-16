網傳長榮航空新制服像芹菜 長榮：傳聞都假的

網傳長榮將更換成一套淺綠色制服，遭網友嘲笑很像芹菜，不過長榮今回應說網上圖片都是假的。（圖擷自「靠北空服員」臉書）

2017-05-16 19:31

〔即時新聞／綜合報導〕長榮航空將更換新制服，不過近日網傳長榮將更換成一套淺綠色制服，遭網友嘲笑很像芹菜。但針對這項傳聞，長榮今回應說網上圖片都是假的，並指新制服將於下半年公布並舉辦發表會。

有網友在臉書「靠北空服員」PO文，指長榮航空之後將更換一套新制服，淺綠色的顏色及設計遭PO文網友批評廉價沒質感、「隨便一間國中高中制服都比這個好看」，不少網友看了則笑稱很像芹菜，並直呼之後將與華航制服成為「芹菜大軍vs無敵鐵金剛」。

《聯合報》報導，針對這項傳聞，長榮航空表示今年確實將更換新制服，目前在網路上也傳了幾套可能的樣式，但都是假的。長榮強調，目前新制服還在套量階段，預計到下半年才會公布。