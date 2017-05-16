母子檔世界及全國疊杯賽 共奪4金2銀1銅
2017-05-16 17:30
〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣學子參加第47屆全國技能競賽及參加全國、世界各項體育賽事，奪下10金9銀11銅佳績，苗栗縣長徐耀昌今天頒獎表揚。其中竹南鎮海口國小老師孫貴美與國小2年級的兒子陳威中共奪下全國及世界競技疊杯錦標賽共4金2銀1銅，母子檔一起相互督促、練習，親情更濃密。
苗縣府教育處指出，這次獲獎的包括田徑、桌球、跆拳道、籃球、定向越野、競技疊杯及扯鈴等7項。而第47屆全國技能競賽中區分區技能競賽，君毅中學彭文哲、胡軒瑋、彭郁齊及陳則宇同學在機器人組囊括第一名及佳作好成績。
後龍國中學生簡俊仁參加世界少年跆拳道錦標賽中華代表隊選拔賽，奪下1金，並當選世界少年國手；後龍國中校長熊儒卿說，簡俊仁從幼兒園大班開始練跆拳，經過6年苦練終於取得國手資格，辛苦有了代價，7月將代表國家出賽，為國爭光。
海口國小學生陳威中，讀幼兒園時有上疊杯課程，學出了興趣，當老師的媽媽孫貴美，也跟兒子陳威中學習，母子倆一起相互督促練習、參賽。
陳威中參加今年全國競技疊杯錦標賽奪得2金、孫貴美則拿下1金1銀，世界競技疊杯賽陳威中則奪得1金1銀，孫貴美則拿下2銅。
孫貴美說，比賽時難免會掉杯、會緊張等，母子一起學疊杯，就可感受到孩子比賽時的壓力，進而相互鼓勵、突破困境，讓母子感情更好。
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