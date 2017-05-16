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中市去年驗出13件農藥殘留 全是外縣市生產

2017-05-16  17:23

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市學童營養午餐曾發生蔬菜農藥殘留超標，引起民眾關切。議員邱素貞、翁美春今天質詢時要求農業局落實抽驗把關，守護市民健康。而針對衛福部放寬農藥殘留標準，議員李中嘲諷說，蔡英文政府「以農藥拚經濟」，農藥用多一點，蔬果賣相好，民眾健康受損，醫院生意也會好。

台中市議會今天進行財政經濟業務質詢，邱素貞、翁美春表示，蔬果農藥殘留問題令人憂心忡忡，農業局應加強抽驗，做好把關工作，而台中市有不少蔬果來自外縣市，如果是外縣市蔬果農藥殘留超標，市府該如何處理？

議員謝明源則建議，市府推動「青年加農」政策，不少青年農民種植有機蔬菜，市府應將這些有機蔬菜運用在學童營養午餐上。

農業局長王俊雄指出，去年農藥殘留抽驗數為475件，有13件不合格，不合格的農產品都是外縣市生產的葉菜，市府會通知產地的縣市政府輔導農友加強用藥管理，避免鄰田汙染，作物必須經複檢合格後，才可再次出貨。

另外，李中表示，市議會國民黨團2月中旬踢爆台中市營養午餐蔬菜農藥殘留超標16倍，結果食藥署3月中旬放寬農藥殘留標準20倍。他嘲諷說，多用農藥是個經濟學，不但農藥賣得好，蔬果因賣相好，價格自然提高，民眾吃多了農藥，身體不好，醫院生意就會更好，這樣台灣經濟就起來了。

農業局則說，中央尚未公布施行放寬農藥殘留標準，為保障市民安全，市府將建請中央把農業生產及食安納入考量。

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  • 市議員邱素貞（左）、翁美春要求市府加強抽驗蔬果農藥殘留。（記者張菁雅攝）

    市議員邱素貞（左）、翁美春要求市府加強抽驗蔬果農藥殘留。（記者張菁雅攝）

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